Horóscopo diario gratis para hoy 03 de julio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿Por qué te gusta tanto crear controversia? Pareciera que te gustará que el conflicto reinara tu espíritu para demostrar quién eres.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

En ocasiones eres arribista y materialista, debes trabajar en eso para volver a sembrar el amor de verdad en tu vida.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

No hagas reclamos sin fundamento por darle poder a tu inseguridad. Hay que ser un poco más inteligente emocionalmente.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Sigues con la terquedad a cuestas. Por favor escucha lo que los otros tienen para decirte, quizá el error si venga de ti.

Arcano del día: El colgado

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Ya te lo he sugerido varias veces, busca una ayuda para poder salir de la incertidumbre y dejar de pensar que no mereces un amor sano.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Ojalá pudieras bajarle el cielo y la luna a la gente que quieres, pero cuidado con prometer cosas que ilusionan y no puedes cumplir.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

No hay que caer en excesos laborales. O trabajas en una cosa o solucionas otra, pero dártelas de héroe ahora mismo puede hacer que pierdas todo.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ese miedo que estás sintiendo hoy es producto de las pocas respuestas que tienes de la persona que quieres. Si no funciona, no empujes lo que no puede ser.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Siempre tienes algo en el ambiente que te pone irritable y eso no es sano para los que te rodean. Cargas a la gente y luego te aterras de sus comportamientos.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu fuerza mental es la que te ha llevado al lugar en que estás ahora. No hay que bajar la guardia, solo hay que apretar algunas tuercas para sentirte estable.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu autonomía no puede verse comprometida cada vez que quieres darle gusto a los demás. Por favor, vales más que la manipulación.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás exponiendo tus sentimientos y eso hará que conozcan una vieja versión de ti que disfrutabas más y te hacía sentir en plenitud.

Arcano del día: La templanza

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