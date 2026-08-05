Horóscopo diario gratis para hoy 05 de agosto del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Agradece hoy más que nunca por tu vida, hay días que tú coraje no te deja ver la felicidad que te rodea.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Si hablas desde el corazón lo cambia todo, a veces dejar de ponerte la coraza saca lo mejor de ti.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tienes que evitarle un dolor a alguien de tu familia y acercarte con sabiduría.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Una buena forma de amar es decir lo que no te gusta. El amor es de valientes.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Todos los días debes construir y no perderte en pensamientos que solo te causen dolor.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No todo se trata siempre de ti, perder un poco la atención está bien para que valores a los que te rodean.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

La buena noticia es que ya no le guardas rencor a nadie. Sigue con tu vida, la carga debe ser más ligera.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

En la vida siempre hay riesgos, solo debes aceptarlos desde el corazón, no todo puede salir mal.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No te quedes solo para aceptar una rutina que te da comodidad. Ese no es un concepto real del amor.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

El perdón también tiene límites, no puedes ir por la vida perdonando los malos comportamientos de otros.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Date mérito, conseguiste todo solo y eso hace que el esfuerzo sea más notorio.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Defiende lo que es tuyo sin tanto dramatismo. Estás haciendo lo correcto, pero bájale a la intensidad.

Palabra del día: Comunicación

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