Horóscopo diario gratis para hoy 05 de septiembre del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Hay procesos emocionales que dejaste en remojo porque pensaste que los habías superado. Ojo, hay que trabajar en cerrar el pasado.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Ya tocaste fondo y todo reventó a través de tu salud. Es momento de hacer conciencia y dedicarte exclusivamente a ti.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si hay que tomar decisiones rápidas hazlo, pero no con el corazón, las emociones te pueden traicionar.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tienes que empezar a activar el romanticismo con tu pareja, ya basta de dejar que la rutina gane la batalla.
Ángel del día: Rafael
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Quizá no lo tengas en mente, pero es un buen momento para mudarte. El espacio que habitas está lleno de energía que te causa malestar.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Convence a la gente con hechos, no con supuestos. Eso te abrirá puertas donde actuarás con más claridad.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tu afán de protagonismo está llegando al límite, es hora de reconocer que no haces las cosas por pasión sino porque eres interesado.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
La gente también tiene derecho a guardar silencio, deja de presionar para que te den respuestas que solo quieres escuchar.
Ángel del día: Adzaquiel
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
En el trabajo, hay que actuar con cautela, con determinación, pero en silencio. No confíes mucho en los demás.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Este es el momento indicado para “echar” a andar esa idea que tienes en mente hace meses. Sin miedo, todo va a resultar.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Si te vas a lanzar tienes que estar preparado para lo que se venga, recuerda que todo cambio viene cargado de responsabilidades.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Si tienes que reconsiderar algo, hazlo con humildad, no siempre tienes la razón y ver otros panoramas te puede aliviar los días.
Ángel del día: Gabriel
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