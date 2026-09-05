Horóscopo diario gratis para hoy 05 de septiembre del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Hay procesos emocionales que dejaste en remojo porque pensaste que los habías superado. Ojo, hay que trabajar en cerrar el pasado.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya tocaste fondo y todo reventó a través de tu salud. Es momento de hacer conciencia y dedicarte exclusivamente a ti.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si hay que tomar decisiones rápidas hazlo, pero no con el corazón, las emociones te pueden traicionar.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tienes que empezar a activar el romanticismo con tu pareja, ya basta de dejar que la rutina gane la batalla.

Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Quizá no lo tengas en mente, pero es un buen momento para mudarte. El espacio que habitas está lleno de energía que te causa malestar.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Convence a la gente con hechos, no con supuestos. Eso te abrirá puertas donde actuarás con más claridad.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu afán de protagonismo está llegando al límite, es hora de reconocer que no haces las cosas por pasión sino porque eres interesado.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

La gente también tiene derecho a guardar silencio, deja de presionar para que te den respuestas que solo quieres escuchar.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

En el trabajo, hay que actuar con cautela, con determinación, pero en silencio. No confíes mucho en los demás.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Este es el momento indicado para “echar” a andar esa idea que tienes en mente hace meses. Sin miedo, todo va a resultar.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Si te vas a lanzar tienes que estar preparado para lo que se venga, recuerda que todo cambio viene cargado de responsabilidades.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si tienes que reconsiderar algo, hazlo con humildad, no siempre tienes la razón y ver otros panoramas te puede aliviar los días.

Ángel del día: Gabriel

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