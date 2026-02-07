Logo El Espectador
Entretenimiento
Horóscopo diario gratis para hoy 07 de febrero del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 07 de febrero del 2026.

Artemisa
07 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Enfócate en ti mismo y en tu sanación. Este no es momento de atarte a alguien; más bien, reconoce tu propio valor y recupera tu energía.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Deja atrás resentimientos y rencores. El perdón y la ligereza emocional abrirán tu camino a nuevas oportunidades.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy tu energía es intensa; respira antes de reaccionar. Evita engancharte en conflictos que solo te agoten. Mantén tu fuego interior bajo control.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hoy la paciencia y la empatía serán tu mejores guías. Observa a los demás sin juzgar y verás cómo se abren nuevas posibilidades.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tómate un momento para respirar y reflexionar. La calma frente a la impulsividad te permitirá tomar decisiones claras, sin mezclar emociones.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Escucha tu instinto y dedica atención a quienes amas. Los lazos afectivos requieren cuidado; tu intuición te mostrará el camino.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es tiempo de enfocarte en lo que te llena y te hace avanzar. La alegría y la productividad te acompañan; descarta aquello que solo te desgasta.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Las circunstancias te invitan a hacer limpieza interior. Reflexiona, suelta lo que te lastima y recupera tu tranquilidad.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Libérate de la tensión y acepta la transformación. Lo que no sucede hoy no merece tu preocupación; deja fluir tu camino.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Pueden surgir cambios inesperados que generan fricciones. Mantén la prudencia en tus palabras y cuida tu energía emocional.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tus ideas importan, pero también escuchar será clave. Aprender de otros puntos de vista abrirá nuevas puertas para ti.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Puede que hoy choquen tu ego y tus sentimientos. Respira y busca serenidad antes de actuar; la calma te dará claridad.

Ángel del día: Uriel

Por Artemisa

