Horóscopo diario gratis para hoy 09 de agosto del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Podrías sentirte algo desmotivado por la rutina. Aprovecha esta etapa de tranquilidad, a veces también es necesaria.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tus emociones estarán muy mezcladas y podrías sentirte sensible o desanimado. No dejes que tus sentimientos te controlen.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Antes de entregarte por completo a alguien, piensa bien si vale la pena. No habrá vuelta atrás y podrías terminar desestabilizándote emocionalmente.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hoy te invadirán sentimientos confusos como tristeza y enojo. Sin embargo, todo esto te ayudará a valorar las bendiciones que tienes.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu energía está desbordada; intenta enfocarla en algo constructivo. En situaciones poco importantes, evita dejarte llevar por impulsos.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si estás inconforme, analiza en tu interior. Deja de culpar a los demás por tus decisiones y enfrenta las consecuencias.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Será un día cargado de emociones intensas. No te quedes atrapado en la tristeza o el enojo, o tu equilibrio emocional se verá afectado.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Aprende a compartir y escuchar. No todo gira en torno a ti, otros también necesitan apoyo y reconocimiento.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Aunque sientas un ambiente tenso, estarás tranquilo gracias al apoyo familiar. Valora ese respaldo.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tus emociones irán y vendrán. Comienzas el mes con buen pie, así que administra bien ese impulso para no desviarte.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Enfrentarás tus temores y aprenderás a superarlos. Es un buen momento para liberarte de lo que te hace daño y empezar de cero.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Sigue aprendiendo y usa la diplomacia para manejar lo que viene. Ser prudente será clave.

Ángel del día: Uriel

