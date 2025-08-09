Horóscopo diario gratis para hoy 09 de agosto del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Podrías sentirte algo desmotivado por la rutina. Aprovecha esta etapa de tranquilidad, a veces también es necesaria.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tus emociones estarán muy mezcladas y podrías sentirte sensible o desanimado. No dejes que tus sentimientos te controlen.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Antes de entregarte por completo a alguien, piensa bien si vale la pena. No habrá vuelta atrás y podrías terminar desestabilizándote emocionalmente.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Hoy te invadirán sentimientos confusos como tristeza y enojo. Sin embargo, todo esto te ayudará a valorar las bendiciones que tienes.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tu energía está desbordada; intenta enfocarla en algo constructivo. En situaciones poco importantes, evita dejarte llevar por impulsos.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Si estás inconforme, analiza en tu interior. Deja de culpar a los demás por tus decisiones y enfrenta las consecuencias.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Será un día cargado de emociones intensas. No te quedes atrapado en la tristeza o el enojo, o tu equilibrio emocional se verá afectado.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Aprende a compartir y escuchar. No todo gira en torno a ti, otros también necesitan apoyo y reconocimiento.
Ángel del día: Gabriel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Aunque sientas un ambiente tenso, estarás tranquilo gracias al apoyo familiar. Valora ese respaldo.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tus emociones irán y vendrán. Comienzas el mes con buen pie, así que administra bien ese impulso para no desviarte.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Enfrentarás tus temores y aprenderás a superarlos. Es un buen momento para liberarte de lo que te hace daño y empezar de cero.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Sigue aprendiendo y usa la diplomacia para manejar lo que viene. Ser prudente será clave.
Ángel del día: Uriel
