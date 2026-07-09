Horóscopo diario gratis para hoy 09 de julio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
¿Cuál es el miedo a repetir patrones? Nada, suelta eso, cambiaste y en ese ejercicio tu relación de pareja saldrá beneficiada. Todavía no es el fin.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Pide ayuda si te sientes solo, si quieres una opinión del amor más aterrizada. Estás atemorizado por volver a sentir.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Viene en camino una noticia que te va a emocionar y te hará cambiar la percepción de una persona a la que no le tenías mucha confianza.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Sí, nadie dice que no sea agotador tomar decisiones, pero debes hacerlo. No es por el bien de nadie, sino por tu salud mental.
Animal del día: Búho
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
¿Hasta dónde pretendes llevar tu cansancio mental? Quieres sobresalir a como dé lugar y eso solo te está perjudicando.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Si una oportunidad mejora tu situación desde varios frentes, no la pienses de más. Ya basta de estar tan cómodo todo el tiempo.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Los juicios no son la mejor decisión para determinar quién si y quién no puede seguir en tu vida. Deja de basarte en supuestos.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Eres de extremos, ahora tu “relación” te causa gracia y quieres jugar. Mala forma de ver el amor cuando necesitas estabilidad.
Animal del día: Gato
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Aprende a tolerar a los demás, si todos en el mundo pensaran igual que tú sería demasiado aburrida la vida. Piénsalo.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Los reconocimientos no te interesan, lo sé, pero es bueno que el fruto de tu trabajo se ponga sobre la mesa y también recibas aplausos.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay hábitos emocionales que debes dejar en el camino, no funcionan y solo te hacen volver a las mismas historias de caos y tristeza.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tienes siempre la posibilidad de elegir a tu pareja sobre todas las cosas, pero para eso, debes entender que la vida tiene blancos y negros y tú solo buscar perfección.
Animal del día: Búho
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