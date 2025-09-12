Horóscopo diario gratis para hoy 12 de septiembre del 2025

Así cerrará agosto, según su signo zodiacal Foto: Getty Images/iStockphoto - Evheniia Vasylenko

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Sigues atrapado en una relación dañina. Es momento de soltar y sanar. Toma la valentía y date nuevas oportunidades.

Arcano del día: El diablo.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Estás proyectando tu malestar en quienes no lo merecen. Habla antes de dañar. Analiza bien y no pierdas el enfoque.

Arcano del día: El sol.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)

La tensión acumulada te hace perder el tacto. Mide tus palabras, no con alguien en particular, sino contigo mismo.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)

Usar la información como arma no te hará bien. El karma siempre regresa. Conversa, analiza y toma decisiones desde la razón.

Arcano del día: La estrella.

Capricornio (22 dic. - 20 ene)

Tu salud se resiente por el estrés. Libera tensiones antes de que sea tarde. Debes delegar oficios y confiar más en tu equipo.

Arcano del día: La muerte.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)

Tu lucha por la justicia está dejando huella. Tu valentía trae frutos. No importa lo rápido que vas, sino la huella que estás dejando.

Arcano del día: El sol.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)

Decir la verdad te costó vínculos, pero te dio paz. Era necesario. Debes poner límites, no confundas la amistad con lo laboral.

Arcano del día: El colgado.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)

Hoy podrías verte envuelto en conflictos ajenos. No te enganches, mantente al margen. Hazte responsable de tus acciones mejor.

Arcano del día: La muerte.

Tauro (21 abr. - 21 may.)

La negatividad te está bloqueando. Necesitas reconectarte con lo que realmente te inspira. Piénsalo y decrétalo.

Arcano del día: La torre.

Géminis (22 may. - 21 jun.)

Tu rigidez mental choca con lo que sientes. Necesitas alinear la cabeza y el corazón. Sal de tu zona de confort y vive nuevas experiencias.

Arcano del día: La luna.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

Evita imponer tus ideas en el trabajo; la tensión está latente. Sé más flexible. No te cierres y cree en tu equipo.

Arcano del día: La rueda de la suerte.

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Te sientes perdido y cargado de energía negativa. Necesitas reencontrarte contigo. Toma decisiones ahora.

Arcano del día: El colgado.

