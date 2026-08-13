Horóscopo diario gratis para hoy 13 de agosto del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Deja de esconderte detrás de las apariencias, hoy no estás bien y es bueno que lo exteriorices con alguien a quien le tengas mucha confianza.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

¡Es cierto! Es hora de cambiar de ambiente, de ciudad, de rutina. Ahora, esa idea debe salir del pensamiento y ejecutarse.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás esperando una respuesta que no va a llegar. Mi sugerencia es que dejes de insistir por más amor que haya.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja de enfocarte en “lo que pudo ser” y trabaja con honestidad para el futuro. Ahora es necesario.

Animal del día: Búho

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Ya es hora de dejar de pensar, actúa, tienes que empezar a transformar tu vida.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La energía está agotada, tu corazón débil y tus ganas guardadas. Hoy es un buen día para ponerte en pausa y restaurar tus emociones.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si la gente desaparece cuando más la necesitas, pues no le des tanta importancia. Quizá no estén en tu misma sintonía.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Esta semana tienes que resolver algo que te está robando el sueño, no lo aplaces, es mejor actuar con rapidez.

Animal del día: Gato

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La vida está llena de posibilidades y si hay algo en tu entorno laboral que no te convence, este es el momento de tocar otras puertas.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Puede que alguien necesite solo un abrazo de tu parte, mi recomendación es que no hables de más para no herir susceptibilidades.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Deja de pensar que cada vez que conoces a alguien es compatible en el amor contigo. Date la oportunidad de salir, probar y disfrutar.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estos últimos días pareces una máquina, no olvides que eres humano y que el caos no puede reinar en tu salud mental.

Animal del día: Búho

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