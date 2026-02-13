Horóscopo diario gratis para hoy 13 de febrero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás cargando emociones que no te pertenecen. Reconoce cuáles son tuyas antes de que las consecuencias se salgan de control.

Arcano del día: La Muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Un bajón de ánimo puede aparecer sin causa evidente. Mantente alerta ante influencias externas que puedan desviarte de tus propósitos.

Arcano del día: La Luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hay algo que está distorsionando tu percepción. No todo es como parece. Analiza con serenidad y evita caer en trampas o falsas impresiones.

Arcano del día: El Sol

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las tensiones por control dentro de la pareja pueden estar afectando tu energía íntima. Es momento de soltar rivalidades y relajar esa carga.

Arcano del día: La Estrella

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Te encuentras más vulnerable de lo normal, por eso cualquier comentario puede afectarte. Respira y entiende que no todo es responsabilidad tuya.

Arcano del día: El Colgado

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu inestabilidad emocional puede provocar roces innecesarios. No proyectes tus desequilibrios en quienes están cerca de ti.

Arcano del día: El Diablo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Hoy las emociones estarán por encima de la razón. No es el mejor momento para tomar decisiones importantes ni dejarte llevar solo por corazonadas.

Arcano del día: La Torre

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estarás especialmente atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Aprovecha esa claridad para dejar atrás pensamientos negativos.

Arcano del día: La Rueda de la Fortuna

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Querer imponer tu punto de vista y dejar volar demasiado la imaginación puede hacerte perder objetividad. Mantente centrado.

Arcano del día: Los Enamorados

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La duda en el terreno sentimental marcará tu día. Cambiar de postura constantemente puede generarte conflictos innecesarios.

Arcano del día: El Sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Al buscar demasiadas perspectivas terminas confundido. Necesitas reafirmar tu seguridad para poder decidir con firmeza.

Arcano del día: El Sumo Sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás más callado y ensimismado que de costumbre, buscando espacios de soledad. Tranquilo, es parte de una transformación personal.

Arcano del día: La Templanza

