Horóscopo diario gratis para hoy 13 de febrero del 2026

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás cargando emociones que no te pertenecen. Reconoce cuáles son tuyas antes de que las consecuencias se salgan de control.
Arcano del día: La Muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Un bajón de ánimo puede aparecer sin causa evidente. Mantente alerta ante influencias externas que puedan desviarte de tus propósitos.
Arcano del día: La Luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hay algo que está distorsionando tu percepción. No todo es como parece. Analiza con serenidad y evita caer en trampas o falsas impresiones.
Arcano del día: El Sol
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las tensiones por control dentro de la pareja pueden estar afectando tu energía íntima. Es momento de soltar rivalidades y relajar esa carga.
Arcano del día: La Estrella
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Te encuentras más vulnerable de lo normal, por eso cualquier comentario puede afectarte. Respira y entiende que no todo es responsabilidad tuya.
Arcano del día: El Colgado
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu inestabilidad emocional puede provocar roces innecesarios. No proyectes tus desequilibrios en quienes están cerca de ti.
Arcano del día: El Diablo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Hoy las emociones estarán por encima de la razón. No es el mejor momento para tomar decisiones importantes ni dejarte llevar solo por corazonadas.
Arcano del día: La Torre
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Estarás especialmente atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Aprovecha esa claridad para dejar atrás pensamientos negativos.
Arcano del día: La Rueda de la Fortuna
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Querer imponer tu punto de vista y dejar volar demasiado la imaginación puede hacerte perder objetividad. Mantente centrado.
Arcano del día: Los Enamorados
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La duda en el terreno sentimental marcará tu día. Cambiar de postura constantemente puede generarte conflictos innecesarios.
Arcano del día: El Sol
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Al buscar demasiadas perspectivas terminas confundido. Necesitas reafirmar tu seguridad para poder decidir con firmeza.
Arcano del día: El Sumo Sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Estás más callado y ensimismado que de costumbre, buscando espacios de soledad. Tranquilo, es parte de una transformación personal.
Arcano del día: La Templanza
