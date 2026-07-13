Horóscopo diario gratis para hoy 13 de julio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

No puedes resolver la vida de un ser especial en tu familia, pero si puedes ser guía para la crisis que vive ahora mismo.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Solo buscas a quienes te aman cuando necesitas algo. Actúa sin interés, genuinamente y agradeciendo por sus vidas.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Cuidado con tus expresiones, pueden mostrar más tu inconformismo que las palabras.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Esta nueva semana vas a necesitar darte el mismo cuidado que le das a los demás.

Número del día: 1

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Haciéndote el digno y la víctima no vas a conseguir nada. Escucha lo que dice la gente, esa persona no te merece.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Demasiadas dudas en el aire impiden establecer qué es lo que quieres en realidad. Pero seguro no es el capricho que tienes.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Te encanta llamar la atención y cuando no eres elogiado te echas a la pena. La inteligencia emocional no hay que guardarla.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Se viene una crisis importante en el camino. La sabiduría tendrá que hacer de las suyas para que salgas bien librado.

Número del día: 3

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Te sientes agotado, pero es porque no haces pausas mentales ni emocionales. Hay que regular los sentimientos.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Lo estás haciendo bien, con pausa y sin resultados inmediatos, felicidades estás soltando el control.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Todo es cuestión de actitud y mientras no seas capaz de ver cosas positivas, todo a tu alrededor estará contaminado y desequilibrado.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

¿Por qué crees siempre que actúas de la forma correcta? Equivocarse también está en el libro de la vida y sí que estás errando.

Número del día: 20

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