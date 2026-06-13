Horóscopo diario gratis para hoy 13 de junio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿Y si en vez de estar pensando lo que no es mejor preguntas para salir de dudas? No actúes como un niño.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás siendo grosero e intransigente, la gente no tiene la culpa de tus decisiones para que andes desquitándote.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

No es que te estén pasando cosas malas, es que tu mente está tan negativa que las cosas buenas te parecen obvias.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No hay necesidad de entrar en discusiones con personas testarudas, es un desgaste que no te lleva a nada.

Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tantos días de calma te asustaron y fuiste a buscar pelea donde no la hay. Que el caos no se te vuelva vicio.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Una buena dosis de seguridad hacia tu pareja no vendría mal en los días que la miras como si te estuviera fallando.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Desaparecer no es la mejor opción, hay que buscar puntos intermedios para solucionar tus emociones.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ya es hora de preocuparse, el caos empezará a mostrarse de muchas formas, no descartes el karma.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hay que empezar a revisar tu cuerpo. Tu salud está deteriorándose por no darle importancia a las señales.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No puedes solucionarle la vida a todo el mundo. Deja que todo fluya, la recompensa universal viene en camino para tu tranquilidad.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No hay que desanimarse porque las cosas no salieron, al contrario, busca más opciones para crecer.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Siempre beneficias a la persona que ofende y te olvidas de ser justo. Estás equivocándote.

Ángel del día: Gabriel

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