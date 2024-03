Horóscopo diario gratis para hoy 13 de marzo del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Hoy no será un buen día para especular en ningún ámbito. Mejor pregunta antes de hacerte las mil conjeturas que no te dejan la cabeza tranquila y en paz. Palabra del día: Seguridad

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Si no empiezas a poner de tu parte para lograr lo que quieres, nadie más lo hará por ti. Esa costumbre de asumir y proyectar que todo te va a salir mal es producto de un karma familiar que no has podido sanar. Palabra del día: Intuición

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Hoy podría existir cierta tensión emocional; es posible que te sientas presionado por tu pareja. Llevas meses pensando lo mismo, si quieres terminar tu relación hazlo ya, no esperes a lastimar más para avanzar. Palabra del día: Lealtad

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Tu mente está muy despierta y por eso es que te estás dando cuenta del aparente caos emocional que habitaba en ti. Adelante con los cierres de ciclos y dale la bienvenida a nuevos procesos de sanación. Palabra del día: Inteligencia

Leo (23 julio – 22 agosto)

Tu capacidad de recuperación ante cualquier problema es de admirar. Qué bueno que los malos días hayan quedado atrás, y que los buenos sigan convirtiéndose en la satisfacción que buscabas hace años. Palabra del día: Tacto

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Reflexión e intuición, esas son las dos palabras que vestirán tu día. Solo quiero dejarte una pregunta para que analices hoy, ¿realmente quieres seguir gastando energía en lo que no va a funcionar emocionalmente? Palabra del día: Ejecutar

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Tiendes a sobre pensar las cosas y por eso te llenas de angustia. Deja que la vida te de sorpresas, tanto cálculo terminará por acabar con tu paciencia y te convertirás en una persona intolerante. Palabra del día: Tranquilidad

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Trata de fluir de manera positiva con la vida. Esto lo puedes lograr si dejas de hacerte cargo de las responsabilidades de los demás y te enfocas en tus planes y energía. No seas egoísta contigo.Palabra del día: Avanzar.

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Puede ser que estas semanas te hayas sentido muy cansado emocionalmente, sobre todo por tu falta de certezas laborales. Por fin hoy empezarás a ver la luz del sol para tomar decisiones. Palabra del día: Entender

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Hoy tendrás un día difícil en el terreno emocional, estás sintiendo que tienes que hacer demasiado esfuerzo para evitar el conflicto. Vivir prevenido no es lo más recomendado para estos días. Palabra del día: Satisfacción

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Recuerda que el amor sin libertad no atrae la felicidad. Quieres controlarlo todo y sacas de sus cabales a tu pareja. Aprende a confiar o confiesa tus inseguridades para avanzar. Palabra del día: Sinceridad

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Recuerda que tienes una intuición muy desarrollada. Úsala para hacer cosas buenas, no para indisponer a quienes te rodean. Palabra del día: Escuchar

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.