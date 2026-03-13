Horóscopo diario gratis para hoy 13 de marzo del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Es normal que no creas en el amor después de tanto que pasó el último año. Ahora es tiempo de abrir tus alas, hay mucha gente que vale la pena.

Arcano del día: Remiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La energía también invita a reflecionar, es parte del proceso de crecer y de asumir la responsabilidad de lo que haces. Deja de lanzarte al vacío.

Arcano del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya decídete. Si tienes tantas ganas de ver a esa persona especial, no lo postergues más. Ya pasaron muchos años para seguir mintiendo.

Arcano del día: Rafael

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El amor de amigos también existe, cuidar al otro es un acto de humanidad, esta vez te aseguro que no se trata de enamoramiento.

Arcano del día: Gabirel

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Seguro que podrías haber hecho mejor tu cierre amoroso, pero ya no es tiempo de arrepentimientos. Mejor dejar las cosas así para avanzar.

Arcano del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Cierra los ojos y piensa en las veces que sentiste que el amor lideraba tu vida. Es hora, debes volver ahí para atraer cosas bonitas a tu ser.

Arcano del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

El único que está pensando que no es suficiente para su pareja eres tú. Deja de darle tanto poder a lo que dicen las “malas lenguas”, disfruta tu plenitud emocional.

Arcano del día: Sariel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Los cuentos de hadas son para las películas y los libros, es hora de entender que la gente también trae sombras con las que debes vivir si quieres ser feliz.

Arcano del día: Adzaquiel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Durante horas has estado pensando en la misma situación. Actúas o dejas que te consuma lo que hiciste por asumir. Responsabilidad emocional, por favor.

Arcano del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Ya pasaron los días donde te sostuvo la esperanza. Ahora que todo está pasando lúcete y celebra lo que conseguiste porque te lo mereces.

Arcano del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Solo por tranquilidad te sugiero que des pasos al costado para mirar con tranquilidad la supuesta “culpa” que te roba el sueño por abrir tu corazón.

Arcano del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si no quieres ver a nadie estos días estás en todo tu derecho. Pero sé coherente con la decisión que tomaste, mañana no vuelvas a buscar solo por extrañar.

Arcano del día: Jofiel

