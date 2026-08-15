Horóscopo diario gratis para hoy 15 de agosto del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

De repente puede aparecer alguien que hará tambalear tu estabilidad emocional. Ahora sí tendrás que tomar decisiones.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Sincerarte cura viejos pensamientos y despeja lo que no te deja en paz. Hay que volver a buscar la luz.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Recuerda que el compromiso deja de ser tema “pendiente” cuando alguien pone las cartas sobre la mesa. Prepárate para lo que viene.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Es hora de aceptar que necesitas un nuevo amor. Es bueno estar solo, pero eso a corto plazo pasa factura.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Deja que las personas que piensan distinto a ti te muestren otras posibilidades para explorar.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hay que trabajar en la confianza, sigues poniendo en duda todo y perderás a esa persona que te ama de verdad.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tus verdaderas intenciones van a salir a flote. Hoy tu boca será la responsable de lo que pase en el futuro.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Todo acto tiene consecuencias y llegan más tarde que temprano. Asume lo que pasa con tus emociones.

Ángel del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Un aplauso para ti, por fin estás reinventándote y creyendo que todo lo puedes lograr. Saliste del laberinto que creaste.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Revisa por qué a veces te ganan los pensamientos negativos. No es justo contigo vivir prevenido con la vida.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que poner la casa en orden, no es opcional, solo así saldrás bien librado de una prueba que te pondrá el destino.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si estás pensando en romper vínculos con personas del pasado, este es el momento. Ya no hay espacio para las dudas.

Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.