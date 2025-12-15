Horóscopo diario gratis para hoy 15 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tu intuición se agudiza y te mostrará lo que te preocupa desde hace meses.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Los cambios pueden desconcertar, pero impulsan tu crecimiento emocional.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Controla tus impulsos; la prudencia evitará que digas algo de lo que te arrepientas.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Se abre un nuevo camino; avanza con humildad y deja el ego atrás.

Número del día: 8

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu vida emocional requiere atención; reflexionar en pareja ayudará a superar el aburrimiento.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Evita provocaciones; la falta de descanso te tiene más irritable de lo normal.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu energía íntima está baja; deja de culpar al trabajo y prioriza tu relación.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Podrías enfrentar tensiones emocionales; la inmadurez ajena confirmará que cerraste bien ese ciclo.

Número del día: 15

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Semana de creación y nuevos proyectos; las buenas noticias llegarán en cadena.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tus emociones están revueltas; el eclipse dejó confusión, pero aún puedes atraer armonía.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Habrá tensión y podrías imaginar conflictos inexistentes; mantén los pies en la tierra.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.