Horóscopo diario gratis para hoy 15 de julio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Se cumplió el tiempo donde todo era un juego para sacar verdades. Ahora mira qué vas a hacer con la información que tienes.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Añorar también es decretar, así que si quieres un amor bonito trabaja en construirlo desde la conciencia que tienes ahora.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya no hay nada que perder, lo arriesgaste todo y ahora debes prepararte para lo que viene.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Estás muy cansado soportando la carga de otros. Es tiempo de pensar en ti.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu cuerpo es el baúl de las emociones, tanto desequilibrio es por tus ganas de insistir donde no cabes.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Se trata de entender que la gente no cambia, tenías que vivirlo para no ser lastimado de nuevo.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

¿A qué estás jugando esta semana? Ten cuidado, porque los caprichos traen golpes de realidad dolorosos.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Qué maravilla que acompañes a todos en sus procesos amorosos y aconsejes, pero tú, ¿en qué momento vas a volver a sentir?

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La cuota de agradecimiento con tu pareja es diaria, no es para ocultar tus errores cuando te sales de control.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Estás viviendo una semana de mucho éxito, aprovecha la luz para tomar decisiones laborales.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Te pones terco y te desquitas con la gente porque no se hace tu voluntad. Ni sabes escuchar al otro.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Una cosa es oír y otra escuchar, aquí el asunto es que ninguna la pones en práctica con los seres que amas.

Palabra del día: Comunicación

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