Horóscopo diario gratis para hoy 15 de julio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Se cumplió el tiempo donde todo era un juego para sacar verdades. Ahora mira qué vas a hacer con la información que tienes.
Palabra del día: Calma
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Añorar también es decretar, así que si quieres un amor bonito trabaja en construirlo desde la conciencia que tienes ahora.
Palabra del día: Reflexión
Aries (21 marzo - 20 abril)
Ya no hay nada que perder, lo arriesgaste todo y ahora debes prepararte para lo que viene.
Palabra del día: Poder
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Estás muy cansado soportando la carga de otros. Es tiempo de pensar en ti.
Palabra del día: Estabilidad
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tu cuerpo es el baúl de las emociones, tanto desequilibrio es por tus ganas de insistir donde no cabes.
Palabra del día: Confianza
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Se trata de entender que la gente no cambia, tenías que vivirlo para no ser lastimado de nuevo.
Palabra del día: Cambio
Leo (24 julio - 23 agosto)
¿A qué estás jugando esta semana? Ten cuidado, porque los caprichos traen golpes de realidad dolorosos.
Palabra del día: Fuerza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Qué maravilla que acompañes a todos en sus procesos amorosos y aconsejes, pero tú, ¿en qué momento vas a volver a sentir?
Palabra del día: Convencimiento
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La cuota de agradecimiento con tu pareja es diaria, no es para ocultar tus errores cuando te sales de control.
Palabra del día: Sabiduría
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Estás viviendo una semana de mucho éxito, aprovecha la luz para tomar decisiones laborales.
Palabra del día: Paciencia
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Te pones terco y te desquitas con la gente porque no se hace tu voluntad. Ni sabes escuchar al otro.
Palabra del día: Actúa
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Una cosa es oír y otra escuchar, aquí el asunto es que ninguna la pones en práctica con los seres que amas.
Palabra del día: Comunicación
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