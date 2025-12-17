Horóscopo diario gratis para hoy 17 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Aprende a interpretar a quienes se acercan a ti. La primera impresión energética será clave para definir buenas relaciones.

Palabra del día: Honestidad

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Es momento de dejar atrás las discusiones. Mantener la serenidad te permitirá afrontar lo cotidiano con mayor claridad y criterio.

Palabra del día: Atención

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es tiempo de tomar distancia y apartarte del caos emocional que te rodea. Concéntrate en fortalecer tu autoestima.

Palabra del día: Confianza

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Una persona no está valorando tu entrega.No te excedas dando a quienes no te reconocen.

Palabra del día: Perpcepción

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Cargas con una verdad que afecta a alguien de tu entorno y esa situación no te deja tranquilo. Busca el momento para dialogar.

Palabra del día: Fidelidad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Las dificultades forman parte de la rutina diaria. Evita hacerlas más grandes con pensamientos innecesarios.

Palabra del día: Razonamiento

Leo (24 julio - 23 agosto)

Presta atención a la manera en que te expresas. En ocasiones, tu forma de comunicar puede resultar dura o fuera de lugar.

Palabra del día: Sensibilidad

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Es hora de activar el movimiento en tus asuntos económicos. Cierra acuerdos pendientes y pon en marcha tus proyectos.

Palabra del día: Acción

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Últimamente vas demasiado rápido y tomas decisiones que te afectan. Pregúntate por qué te exiges competir contigo mismo.

Palabra del día: Calma

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Alejarse no siempre es sencillo. Busca nuevas actividades que te ayuden a salir del ciclo emocional que decidiste mantener.

Palabra del día: Progreso

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Reincides en los mismos errores debido a un periodo de confusión. Conversa con quienes influyen en tus estados de ánimo.Palabra del día.

Palabra del día: Comprender

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Sentir profundamente es válido. Manifiesta tus emociones cuando corresponda y no te guardes nada.

Palabra del día: Plenitud

