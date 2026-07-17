Horóscopo diario gratis para hoy 17 de julio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Pero claro que puedes superar lo que acaba de pasar, date tu tiempo, no hay nadie mejor que tú para sanar desde el espíritu.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás muy agobiado hoy por una situación familiar. Es bueno que hables antes de que sea tarde y se arme una batalla campal.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si tu corazón está saltando de emoción, hay que dejarlo fluir. No le pongas tantas trabas para sentir.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Lo que te falta son ganas de salir a comerte el mundo por dudar de lo desconocido.

Arcano del día: El colgado

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Mientras que sigas con los sentimientos bajo llave, nadie ni nada podrá conquistarte. Te sigue ganando el miedo.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Las casualidades no se dan porque sí, siempre tienen un propósito y esta vez será el de pedir perdón por juzgar.

Arcano del día: La Luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Deja de hacerte el indiferente con esa relación que te marcó, acepta que esa persona especial marcó tu vida.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hay gente que no se olvida y que sigue apareciendo en tus recuerdos para mostrarte qué no debes hacer.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Por una vez en la vida baja la cabeza, no es por nadie, es por ti y por tu tranquilidad mental.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Lo estás haciendo bien, pero la alarma del descanso ya se prendió para volver con más ganas y éxito.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Esa persona especial solo quería darte amor y a cambio recibió solo desprecio. No actuaste bien.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Con Mercurio retrógrado hay que quedarse quieto, respirar y no dejar que el impulso emocional gobierne el día.

Arcano del día: La templanza

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