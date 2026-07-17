Horóscopo diario gratis para hoy 17 de julio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Pero claro que puedes superar lo que acaba de pasar, date tu tiempo, no hay nadie mejor que tú para sanar desde el espíritu.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Estás muy agobiado hoy por una situación familiar. Es bueno que hables antes de que sea tarde y se arme una batalla campal.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si tu corazón está saltando de emoción, hay que dejarlo fluir. No le pongas tantas trabas para sentir.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Lo que te falta son ganas de salir a comerte el mundo por dudar de lo desconocido.
Arcano del día: El colgado
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Mientras que sigas con los sentimientos bajo llave, nadie ni nada podrá conquistarte. Te sigue ganando el miedo.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Las casualidades no se dan porque sí, siempre tienen un propósito y esta vez será el de pedir perdón por juzgar.
Arcano del día: La Luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Deja de hacerte el indiferente con esa relación que te marcó, acepta que esa persona especial marcó tu vida.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Hay gente que no se olvida y que sigue apareciendo en tus recuerdos para mostrarte qué no debes hacer.
Arcano del día: La torre
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Por una vez en la vida baja la cabeza, no es por nadie, es por ti y por tu tranquilidad mental.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Lo estás haciendo bien, pero la alarma del descanso ya se prendió para volver con más ganas y éxito.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Esa persona especial solo quería darte amor y a cambio recibió solo desprecio. No actuaste bien.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Con Mercurio retrógrado hay que quedarse quieto, respirar y no dejar que el impulso emocional gobierne el día.
Arcano del día: La templanza
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