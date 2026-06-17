Horóscopo diario gratis para hoy 17 de junio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿De verdad quieres seguir en una relación que ya se volvió costumbre? La cuestión es aceptar que ya no hay nada, que el amor se esfumó.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Esta semana vas a tener emociones melancólicas, víveles sin flaquear en tus decisiones, hay que dejar hablar al corazón en ocasiones.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

La distancia emocional es buena también. Lo mejor que puedes hacer es elegir quien debe permanecer y quien no en tu vida.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Lo sabes, estás aburrido y es hora de emprender un nuevo viaje laboral, dale sin miedo, es mejor hacerlo sin presión.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si quieres un compromiso, debes empezar por tenerlo contigo mismo, no esperando que los demás se hagan cargo de tus sentimientos.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Lo ideal es que obtengas reciprocidad, claro, pero también debes dar, no esperes que solo la otra persona sostenga la relación.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

Hasta que no pidas perdón no va a pasar nada en tu relación. Recuerda que hoy estás donde estás por su apoyo y estás siendo muy injusto.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás en el mismo lugar del que prometiste que te irías el año pasado. No cumples tu palabra contigo mismo y desde ahí vienen los errores.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Quieres cortar lazos familiares, pero hacer lo mismo que tu familia, cuidado con esos patrones, están alejando a la persona que estás construyendo.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Siempre has sido una persona fuerte, este no es momento de mostrarte débil. Si debes tomar una decisión, hazlo, tú sabes lo que conviene.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que empezar a retomar eso a lo que no le diste “importancia”, porque tus sentimientos valen, eres importante.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Pregunta cómo se sienten las otras personas, aunque veas normalidad en el día a día, las crisis de los más cercanos también te pueden perjudicar.

Palabra del día: Comunicación

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