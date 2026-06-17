Horóscopo diario gratis para hoy 17 de junio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
¿De verdad quieres seguir en una relación que ya se volvió costumbre? La cuestión es aceptar que ya no hay nada, que el amor se esfumó.
Palabra del día: Calma
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Esta semana vas a tener emociones melancólicas, víveles sin flaquear en tus decisiones, hay que dejar hablar al corazón en ocasiones.
Palabra del día: Reflexión
Aries (21 marzo - 20 abril)
La distancia emocional es buena también. Lo mejor que puedes hacer es elegir quien debe permanecer y quien no en tu vida.
Palabra del día: Poder
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Lo sabes, estás aburrido y es hora de emprender un nuevo viaje laboral, dale sin miedo, es mejor hacerlo sin presión.
Palabra del día: Estabilidad
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Si quieres un compromiso, debes empezar por tenerlo contigo mismo, no esperando que los demás se hagan cargo de tus sentimientos.
Palabra del día: Confianza
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Lo ideal es que obtengas reciprocidad, claro, pero también debes dar, no esperes que solo la otra persona sostenga la relación.
Palabra del día: Cambio
Leo (24 julio - 23 agosto)
Hasta que no pidas perdón no va a pasar nada en tu relación. Recuerda que hoy estás donde estás por su apoyo y estás siendo muy injusto.
Palabra del día: Fuerza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Estás en el mismo lugar del que prometiste que te irías el año pasado. No cumples tu palabra contigo mismo y desde ahí vienen los errores.
Palabra del día: Convencimiento
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Quieres cortar lazos familiares, pero hacer lo mismo que tu familia, cuidado con esos patrones, están alejando a la persona que estás construyendo.
Palabra del día: Sabiduría
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Siempre has sido una persona fuerte, este no es momento de mostrarte débil. Si debes tomar una decisión, hazlo, tú sabes lo que conviene.
Palabra del día: Paciencia
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay que empezar a retomar eso a lo que no le diste “importancia”, porque tus sentimientos valen, eres importante.
Palabra del día: Actúa
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Pregunta cómo se sienten las otras personas, aunque veas normalidad en el día a día, las crisis de los más cercanos también te pueden perjudicar.
Palabra del día: Comunicación
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