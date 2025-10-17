Horóscopo diario gratis para hoy 17 de octubre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estar rodeado de gente te llena de energía. Es un buen momento para abrirte emocionalmente y soltar tensiones.

Arcano del día: La muerte.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hoy saldrán a flote asuntos emocionales del pasado. Es hora de soltar lo que te detiene. No sigas viviendo en una ilusión.

Arcano del día: La luna.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy tus emociones siguen en primer plano. Estás necesitando afecto, pero tu terquedad te impide abrirte.

Arcano del día: La muerte.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Ponerte en el lugar del otro te ayudará a mejorar tus relaciones. Ver las cosas desde otra perspectiva será clave.

Arcano del día: El colgado.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tendrás una actitud tranquila y buscarás el momento para disculparte con alguien a quien lastimaste. Todo saldrá bien, no te angusties.

Arcano del día: El sol.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hoy disfrutarás de momentos agradables en lo emocional. No arruines el presente enfocándote en un pasado que ni siquiera fue tuyo.

Arcano del día: La luna.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Deja los problemas atrás por hoy y permítete disfrutar. No hay nada más que puedas hacer por esa situación que te entristecía. Aprende y sigue adelante.

Arcano del día: El diablo.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tu mundo interior empezará a transformarse. Poco a poco, recuperarás el equilibrio y podrás resolver pendientes.

Arcano del día: La torre.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Necesitas reconectar contigo y con tus creencias. Estás perdiendo el rumbo y alejándote de la realidad. Recuerda que tus palabras crean tu mundo.

Arcano del día: La estrella.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No permitas que la ansiedad te domine. Es momento de comprender tus pensamientos en lugar de juzgarte por ellos.

Arcano del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Te vendría bien descansar y delegar tareas. Ya sufriste consecuencias en tu relación por exigirte demasiado, ahora tu salud puede estar en riesgo.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tus emociones serán intensas y podrías dejarte llevar. Luego no te quejes si pierdes el equilibrio. Date el valor que mereces.

Arcano del día: La templanza.

