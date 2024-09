Horóscopo diario gratis para hoy 17 de septiembre del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Hoy es un día en el que debes pensar muy bien hacia dónde vas. Empieza manifestando tranquilidad porque lo que se viene va a necesitar de energía positiva para superarlo.

Color del día: Verde

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Hay cosas que no te gustan y ya no puedes ocultarlas. Todo proviene de personas cercanas y es porque no pones límites. Ya basta de soportar cosas que solo te generan disgustos. Color del día: Azul

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Eres una persona clara y eso no puede cambiar por agradar a los demás. Piensa qué es lo que realmente te conviene para dejar de retrasar los procesos que perdiste de vista. Color del día: Blanco

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Abre los ojos porque las personas están pasando por encima de ti y lo estás permitiendo. Una cosa es ser buena gente, otra que se aprovechen de la nobleza de tu corazón.

Color del día: Café

Leo (23 julio – 22 agosto)

El estrés emocional está servido esta semana. De ti depende que te gane la batalla. Seguro que todo sería más fácil de tramitar si organizaras, incluso, tus sentimientos. Color del día: Amarillo

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Por fin llegaste a la etapa que estabas esperando. Y aunque no ves mucha claridad, el momento de mirar hacia atrás quedó bloqueado para que decidas con la cabeza y no con el corazón.

Color del día: Naranja

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Te distraes con tanta facilidad que a veces pierdes de vista tus objetivos. No es justo que hayas sacrificado tanto y lo dejes de lado por poner por encima las prioridades de los demás.

Color del día: Negro

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Las experiencias te han enseñado a tomar distancia de quienes te alteran y ahora mismo no es tiempo de mirar hacia atrás. No vuelvas al pasado ni siquiera por ti, vive el presente.

Color del día: Fucsia

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

No le des más vueltas a ese asunto que te duele tanto. Lo mejor es que no le des tanta importancia a eso que no te hace bien y que solo te estanca. Color del día: Gris

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

La venganza no es la más saludable en este momento de tu vida. Deja de hacer cosas en caliente porque eso te traerá solo desequilibrios emocionales.

Color del día: Aguamarina

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Es bueno que te rodees de gente para estar acompañado, pero también debes aprender a disfrutar de tu soledad. No te conviertas en tu enemigo. Color del día: Rojo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Organiza tus prioridades y así, incluso, se van a solucionar, tus problemas emocionales. No bajes la guardia, este el momento donde debes ser más firme con tus emociones.

Palabra del día: Rosado

