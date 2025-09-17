Horóscopo diario gratis para hoy 17 de septiembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tus críticas pueden estar reflejando tus propios temores. Sé más comprensivo.

Palabra del día: Lánzate

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

El estilo de vida que llevas no es sostenible. Pronto verás que tus ilusiones no eran reales.

Palabra del día: Calma

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás muy perceptivo. Aprovecha esta claridad para concretar tus planes y no dejar cosas a medias.

Palabra del día: Aterriza

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Podrías enfrentarte a decepciones emocionales. Mantén la humildad y controla tu enojo.

Palabra del día: Cree

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Los problemas se disipan. Llega una etapa de tranquilidad y éxito.

Palabra del día: Estabilidad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Deja de forzar situaciones. Si no controlas tu ego, puedes salir perjudicado. Vive el presente.

Palabra del día: Gozo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es hora de invertir en lo que has soñado. Prioriza tus metas y tu valor personal.

Palabra del día: Amor propio

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tu terquedad está alejando a quienes te aprecian. Escucha más y abre tu mente.

Palabra del día: Conéctate

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás en un proceso positivo. Buenas noticias laborales te llenarán de entusiasmo.

Palabra del día: Sanar

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu creatividad está en su punto más alto. Aprovéchala para impulsar nuevos proyectos.

Palabra del día: Atención

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Te sientes con control en el amor, pero no ignores lo que está mal. Observa con objetividad.

Palabra del día: Oportunidad

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás atrapado en ambientes negativos. Suelta lo que te daña antes de que te afecte más.

Palabra del día: Perspectiva

