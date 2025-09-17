Horóscopo diario gratis para hoy 17 de septiembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Tus críticas pueden estar reflejando tus propios temores. Sé más comprensivo.
Palabra del día: Lánzate
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
El estilo de vida que llevas no es sostenible. Pronto verás que tus ilusiones no eran reales.
Palabra del día: Calma
Aries (21 marzo - 20 abril)
Estás muy perceptivo. Aprovecha esta claridad para concretar tus planes y no dejar cosas a medias.
Palabra del día: Aterriza
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Podrías enfrentarte a decepciones emocionales. Mantén la humildad y controla tu enojo.
Palabra del día: Cree
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Los problemas se disipan. Llega una etapa de tranquilidad y éxito.
Palabra del día: Estabilidad
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Deja de forzar situaciones. Si no controlas tu ego, puedes salir perjudicado. Vive el presente.
Palabra del día: Gozo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Es hora de invertir en lo que has soñado. Prioriza tus metas y tu valor personal.
Palabra del día: Amor propio
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tu terquedad está alejando a quienes te aprecian. Escucha más y abre tu mente.
Palabra del día: Conéctate
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estás en un proceso positivo. Buenas noticias laborales te llenarán de entusiasmo.
Palabra del día: Sanar
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu creatividad está en su punto más alto. Aprovéchala para impulsar nuevos proyectos.
Palabra del día: Atención
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Te sientes con control en el amor, pero no ignores lo que está mal. Observa con objetividad.
Palabra del día: Oportunidad
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Estás atrapado en ambientes negativos. Suelta lo que te daña antes de que te afecte más.
Palabra del día: Perspectiva
