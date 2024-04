Horóscopo diario gratis para hoy 19 de abril del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Si decidiste perdonar a tu pareja, entonces asume lo que viene con esa decisión, pero no te vuelvas su pesadilla diaria por lo que ocurrió en el pasado. Ángel del día: Gabriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Hoy es un día para agradecerle a aquellos que te han dado la mano en momentos de crisis, no des por sentado que van a estar para ti siempre, se trata de valorar un poquito también.

Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Estas como la canción “que sí, que no” nunca te decides, tantos cambios de humor te están llevando a cometer errores que con el tiempo te van a pasar factura. Ángel del día: Uriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Los dolores que estás experimentando no es porque estés enfermo, es porque no le has dado una pausa a tu vida y tu cuerpo te está hablando. El estrés está sumergiéndote en el caos.

Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Tienes un carácter muy difícil y eso hace que las personas no puedan comunicarse fácil contigo. Bájale un poquito al enojo, no hay por qué estar tan bravo con la existencia.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Lo mejor que te podría pasar en este momento es coincidir con alguien que te enseñe, per que primordialmente te sume. Ese es el apoyo que necesitas, ya no estás para cargar cruces ajenas.

Ángel del día: Gabriel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

¿Qué es lo que quieres hacer? O hablas o te quedas en silencio, pero actuar en la vida con términos medios no es la mejor decisión para atravesar las crisis que puedas vivir los próximos días. Ángel del día: Uriel

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Una actitud cambia todo, así que no te sorprendas si existen decepciones a tu alrededor. Hay amistades que también cumplen sus ciclos y por eso la vida no va a parar.

Ángel del día: Rafael

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Eres libre, así que no pierdas esto por mantener un relación sentimental que solo ha tratado de minimizarte y lastimarte, incluso sin tocarte. Anula todo lo negativo. Ángel del día: Gabriel

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Quieres irte y no puedes hacerlo porque siempre estás pensando en los demás. No está mal eso, lo que no puedes permitir es quedarte en un segundo plano por complacer a otros. Ángel del día: Uriel

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Deja de disimular, sabes que hay algo en tus emociones que te está produciendo mucho placer y curiosidad. Lánzate al ruedo, una nueva oportunidad emocional está llegando a ti.

Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Si te ponen a elegir, hazlo desde la cabeza, cuando te dejas guiar por el corazón tus decisiones son subjetivas y poco racionales. ¡Cuidado, muchos pueden manipularte!

Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.