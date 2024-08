Horóscopo diario gratis para hoy 19 de agosto del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Tus emociones están cargadas de tensión, así que es muy probable que las dudas te agobien y tengas mala comunicación con tu familia y tu pareja. Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Trata de estar tranquilo porque esta semana vas a estar bloqueado. Tienes que ser paciente, recuerda que todas las cosas no tienen que darse cuando tú quieres. Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Esa incapacidad de ver lo bueno que te pasa te va a pasar factura. Si sigues vistiéndote de negativismo, es probable que empieces a alejar las bendiciones que el universo tiene para ti. Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Parece que tu apellido de esta semana va a ser impulso. Mercurio está retrógrado y eso puede hacer que termines haciendo cosas que después te van a doler mucho. Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

No te asustes si te sientes sin energía o cansado, es normal que experimentes eso después de una semana intensa de emociones. Respira que la intuición está haciendo que confíes en los procesos. Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Ojalá te dieras un poco del amor que le das a los demás. Eres egoísta contigo y te tratas muy mal. Cuidado porque lo que sientes por ti, terminas proyectándoselo a los demás. Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Hay que desconectarse porque los días no pueden ser solo trabajo o estudio. Llevas todo el año exigiéndote al 1.000%, así que una dosis de empatía contigo, estaría más que bien.

. Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Esas decepciones que te están acompañando, eran necesarias para saber que a las personas hay que ponerles límites. No lo dudes ni medio segundo, es mucho mejor para ti.

Número del día: 1

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

De verdad que no es necesario que hables mal de nadie, el mismo tiempo hará que esas personas muestren su verdadera cara, deja que actúen como quieran y no te cargues con lo que no puedes controlar. Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Es importante que te desahogues y que hables con quienes de verdad quieren escucharte. Esto hará que dejes de ignorar las cosas que “no ves” y que actúes con más claridad, sin asustarte por el futuro. Número del día: 10

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Hace mucho tiempo que no tienes momentos a solas para sanarte. Así como ayudar a los demás, enfócate y priorízate para atraer la plenitud que están viviendo los que siguen tus consejos.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

No te quedes en hablar y proyectar mucho. Debes empezar a ejecutar lo que quieres, especialmente para cambiar de trabajo. La monotonía está acabando con la poca felicidad que producen tus labores. Número del día: 14

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.