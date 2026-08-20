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Horóscopo diario gratis para hoy 19 de agosto del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 19 de agosto del 2026.

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Artemisa
20 de agosto de 2026 - 01:12 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si no puedes olvidar algo que te hicieron, háblalo, pero no finjas que todo está bien.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás bloqueado energéticamente y debes volver a reorganizar tu vida. Últimamente no agradeces nada.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

El dolor siempre termina por acabarse, así que con calma, esta crisis no será para siempre.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Siempre ayudas a la gente y ahora es momento de recibir reciprocidad, deja que te den la mano.

Palabra del día: Estabilidad

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Sigues tratando de controlar todo para no prestarle atención a tu situación amorosa. ¿Hasta cuándo?

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es bueno que hoy pares de pensar, de planificar, de esperar. Así sabrás cómo responder a lo que viene.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

No has aprendido nada. Sigues buscando a la gente por conveniencia, y por eso que ya nadie te quiere dar la mano.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Viene una temporada muy difícil para ti, donde la verdad debe prevalecer desde tu honestidad.

Palabra del día: Convencimiento

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Deja de criticar todo lo que pasa a tu alrededor, aprende a ser un poco más analítico.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Las puertas se siguen abriendo para ti, pronto tendrás un reconocimiento inesperado.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Ojo con tu salud, deja de aplazar lo que te aqueja por estar enfocado en tu trabajo.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

¿Quién dijo que quienes te rodean deben querer a las mismas personas que tú? No impongas sentimientos.

Palabra del día: Comunicación

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Por Artemisa

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