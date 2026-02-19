Horóscopo diario gratis para hoy 19 de febrero del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Es tiempo de crear y arrancar proyectos. Confía en tus ideas y no dependas tanto de la opinión ajena; los obstáculos se han despejado.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Controla el orgullo y acepta lo que es. Escuchar será clave; no siempre puedes imponer tu voluntad.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
La constancia empieza a dar frutos: llegan oportunidades y avances. Deja la queja atrás; aunque no lo veas, todo se está acomodando para tu bienestar.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Permítete ser feliz sin culpa. Ya es suficiente de crisis internas; ahora toca enfocarte en tu crecimiento personal y trabajar por ti.
Animal del día: Búho
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Evita retar a la autoridad o cerrarte a consejos. Esa actitud puede hacerte ver arrogante ante quienes solo quieren compartir contigo.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La tristeza y las cargas pesan, pero aléjate del drama que tú mismo alimentaste. Confía en ti y avanza con calma.
AniLas obligaciones te superan. Practica la empatía y sé más comprensivo; no puedes exigir lo que no estás dispuesto a dar.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
El ambiente emocional sigue tenso porque no sueltas el pasado. Esa insistencia puede alejar a alguien que quiere ayudarte a sanar.
Animal del día: Gato
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La incertidumbre laboral te genera ansiedad. Respira, evita pensamientos negativos y enfócate en decidir con claridad.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La pena irá disminuyendo. No bloquees lo que sientes; apóyate en el amor de quienes te rodean para superar este momento.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay tensión en tu relación y emociones mezcladas. Analiza lo que ocurre; tu optimismo puede no ser tan firme como aparenta.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Puede haber presión en el trabajo. Mejor mantén discreción y deja que las situaciones se acomoden sin intervenir demasiado.
Animal del día: Búho
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.