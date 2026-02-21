Horóscopo diario gratis para hoy 21 de febrero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Quieres cambiarlo todo, pero hazlo con estrategia. La lógica será tu mejor aliada.Quieres cambiarlo todo, pero hazlo con estrategia. La lógica será tu mejor aliada.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te resistas a lo que se mueve en tu vida. Confía en el proceso y en ti.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy la vida te pone frente al espejo. No sigas culpando al pasado por tu carácter; sanar también es tu responsabilidad.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El orgullo puede jugarte en contra con la familia. Habla desde la serenidad y suelta la queja constante.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tienes las herramientas para salir de la crisis sentimental, pero primero escucha. No todo merece juicio inmediato.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Una sorpresa positiva puede cambiar tu ánimo. No dejes que la rutina apague tu capacidad de esperar algo mejor.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Escuchar también es liderar. Baja la postura dominante y practica la tolerancia.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tus ideas pueden impulsarte lejos si decides enfocarlas bien. No inviertas energía en quien no te respeta.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu cuerpo puede estar reflejando el estrés laboral. Haz algo concreto para recuperar la calma.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Trabajo y afectos necesitan balance. No sigas priorizando lo que te aleja de quienes amas.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Antes de hablar, ponte en el lugar del otro. Hoy la empatía es clave.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si no estás en paz contigo, nada afuera encajará. Es momento de revisar tu interior.

Ángel del día: Uriel

