Horóscopo diario gratis para hoy 21 de febrero del 2026

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Quieres cambiarlo todo, pero hazlo con estrategia. La lógica será tu mejor aliada.Quieres cambiarlo todo, pero hazlo con estrategia. La lógica será tu mejor aliada.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No te resistas a lo que se mueve en tu vida. Confía en el proceso y en ti.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hoy la vida te pone frente al espejo. No sigas culpando al pasado por tu carácter; sanar también es tu responsabilidad.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
El orgullo puede jugarte en contra con la familia. Habla desde la serenidad y suelta la queja constante.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tienes las herramientas para salir de la crisis sentimental, pero primero escucha. No todo merece juicio inmediato.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Una sorpresa positiva puede cambiar tu ánimo. No dejes que la rutina apague tu capacidad de esperar algo mejor.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Escuchar también es liderar. Baja la postura dominante y practica la tolerancia.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tus ideas pueden impulsarte lejos si decides enfocarlas bien. No inviertas energía en quien no te respeta.
Ángel del día: Gabriel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tu cuerpo puede estar reflejando el estrés laboral. Haz algo concreto para recuperar la calma.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Trabajo y afectos necesitan balance. No sigas priorizando lo que te aleja de quienes amas.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Antes de hablar, ponte en el lugar del otro. Hoy la empatía es clave.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Si no estás en paz contigo, nada afuera encajará. Es momento de revisar tu interior.
Ángel del día: Uriel
