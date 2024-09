Horóscopo diario gratis para hoy 21 de septiembre del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

No es nada agradable para nadie ver tus momentos de estrés. La altanería está alejándote de todo lo que te hace bien.

Ángel del día: La muerte.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Fíjate muy bien hoy en quienes han estado siempre para ti, para entender por qué estás siendo tan injusto.

Ángel del día: La luna.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

No te preocupes por quienes no lo hacen por ti. Empieza a ser egoísta con el amor que das, para que no lo desgastes en quienes no valen la pena.

Ángel del día: El sol.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Las cosas ya no volverán a ser las mismas. El amor se agotó, hay que recomponerlo, o revisar si vale la pena continuar.

Ángel del día: La estrella.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

El tema contigo es que siempre que dejas que alguien sepa tus planes, los dañas por miedo. ¿Quién es el dueño de tu vida?

Ángel del día: El colgado.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Para de demostrar que amas. Deja que te amen, que te demuestren, que te conquisten. Lo mereces, no lo ruegues.

Ángel del día: El diablo.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Te lamentas por lo que haces, pero lo peor es que lo pensaste antes de hacerlo. ¿A qué juegas?, así nadie se va a interesar en ti.

Ángel del día: La torre.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Confía en tu instinto. Si te sientes perseguido o atacado, actúa con razones, no con impulsos.

Ángel del día: La ruleta de la suerte.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Vuelve a descubrir qué te enamoró de esa persona especial. La rutina agota, pero la estabilidad es una buena dosis de tranquilidad.

Ángel del día: Los enamorados.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

El universo actúa cuando debe hacerlo. Así que siéntete bendecido por las nuevas noticias que le darán un giro a tu vida.

Ángel del día: El sol.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

¿Por qué insistes en seguir con personas que te roban luz? El miedo a quedarte solo está minimizando tu esencia.

Ángel del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

También está bien que se acaben las ganas de luchar por alguien. Si ya estás convencido, cierra ciclos emocionales.

Ángel del día: La templanza

