Horóscopo diario gratis para hoy 23 de agosto del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Quieres ser más independiente, pero no apresures procesos; ir con calma te beneficiará.
Ángel del día: Remiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Es momento de trabajar con disciplina por tus metas, aunque implique esfuerzo y sacrificio.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Controla tus impulsos y ten más paciencia con tu pareja para no complicar innecesariamente tu relación.
Ángel del día: Rafael
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Una desilusión podría afectarte, pero si adoptas una actitud más positiva, todo comenzará a mejorar.
Ángel del día: Gabriel
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Podrías estar emocionalmente irritable; sé más responsable con lo que sientes para no afectar tu entorno.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Te sentirás emocionalmente equilibrado y con ganas de retomar planes a futuro.
Ángel del día: Adzaquiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Sentirás el peso de una relación; necesitas más tolerancia y menos exigencias.
Ángel del día: Sariel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Una situación exigirá que mantengas la calma; no te dejes llevar por impulsos.
Ángel del día: Adzaquiel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tus relaciones pueden verse afectadas por tus comentarios; cuida tus palabras, especialmente con tu pareja.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
El malhumor y la ironía no te ayudarán; suaviza tu actitud antes de alejar a los demás.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Organiza tus actividades para no sentirte abrumado y enfrenta esos temas emocionales que estás evitando.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Día emocionalmente cargado, especialmente en temas familiares. No te tomes todo tan personal.
Ángel del día: Jofiel
