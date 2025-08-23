Horóscopo diario gratis para hoy 23 de agosto del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Quieres ser más independiente, pero no apresures procesos; ir con calma te beneficiará.

Ángel del día: Remiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Es momento de trabajar con disciplina por tus metas, aunque implique esfuerzo y sacrificio.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Controla tus impulsos y ten más paciencia con tu pareja para no complicar innecesariamente tu relación.

Ángel del día: Rafael

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Una desilusión podría afectarte, pero si adoptas una actitud más positiva, todo comenzará a mejorar.

Ángel del día: Gabriel

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Podrías estar emocionalmente irritable; sé más responsable con lo que sientes para no afectar tu entorno.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Te sentirás emocionalmente equilibrado y con ganas de retomar planes a futuro.

Ángel del día: Adzaquiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Sentirás el peso de una relación; necesitas más tolerancia y menos exigencias.

Ángel del día: Sariel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Una situación exigirá que mantengas la calma; no te dejes llevar por impulsos.

Ángel del día: Adzaquiel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tus relaciones pueden verse afectadas por tus comentarios; cuida tus palabras, especialmente con tu pareja.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

El malhumor y la ironía no te ayudarán; suaviza tu actitud antes de alejar a los demás.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Organiza tus actividades para no sentirte abrumado y enfrenta esos temas emocionales que estás evitando.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Día emocionalmente cargado, especialmente en temas familiares. No te tomes todo tan personal.

Ángel del día: Jofiel

