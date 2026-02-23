Publicidad

Horóscopo diario gratis para hoy 23 de febrero del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 23 de febrero del 2026.

Artemisa
23 de febrero de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Las tensiones pueden marcar tus vínculos afectivos hoy. Evita tomar distancia impulsivamente de quienes quieres.

Número del día: 8

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Practica la escucha activa. Considerar diferentes perspectivas te ayudará a no apresurarte en tus determinaciones.

Número del día: 3

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy sabrás manejar cualquier desbalance en tu energía. Antes de señalar a otros por errores o tropiezos, mírate hacia adentro y evalúa tus propias decisiones.

Número del día: 4

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las emociones podrían jugarte una mala pasada. Es momento de hacer una pausa, reflexionar y reenfocar tu fuerza interior hacia lo que realmente importa.

Número del día: 10

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No descuides a tu pareja. Se aproximan asuntos relevantes que necesitarán de tu criterio y madurez para resolverse de la mejor manera.

Número del día: 13

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No abandones aquello que te apasiona por complacer a otros. Hoy es un buen momento para priorizar tus propios gustos y necesidades.

Número del día: 8

Leo (24 julio - 23 agosto)

Se presentan oportunidades de transformación positiva. Atrévete a dar pasos firmes hacia el rumbo que deseas y mantente receptivo a nuevas posibilidades.

Número del día: 5

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Es tiempo de ampliar tu panorama. La energía contenida puede estar frenando tu progreso; libérala y avanza con decisión.

Número del día: 0

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Procura actuar con sensatez. Pensar antes de hablar evitará malentendidos, ya que podrías reaccionar de forma impulsiva.

Número del día: 3

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La jornada puede resultar armoniosa si evitas discusiones innecesarias. Mantén la calma con tus seres cercanos y suaviza tu terquedad.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Busca estabilidad en tu mundo emocional. Proyectar tus conflictos en los demás no te ayudará; equilibra tu interior primero.

Número del día: 10

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aunque sientas cansancio o percibas demoras, no te detengas. La perseverancia será clave, porque se acercan oportunidades importantes.

Número del día: 6

Por Artemisa

