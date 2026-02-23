Horóscopo diario gratis para hoy 23 de febrero del 2026

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Las tensiones pueden marcar tus vínculos afectivos hoy. Evita tomar distancia impulsivamente de quienes quieres.
Número del día: 8
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Practica la escucha activa. Considerar diferentes perspectivas te ayudará a no apresurarte en tus determinaciones.
Número del día: 3
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hoy sabrás manejar cualquier desbalance en tu energía. Antes de señalar a otros por errores o tropiezos, mírate hacia adentro y evalúa tus propias decisiones.
Número del día: 4
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las emociones podrían jugarte una mala pasada. Es momento de hacer una pausa, reflexionar y reenfocar tu fuerza interior hacia lo que realmente importa.
Número del día: 10
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No descuides a tu pareja. Se aproximan asuntos relevantes que necesitarán de tu criterio y madurez para resolverse de la mejor manera.
Número del día: 13
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No abandones aquello que te apasiona por complacer a otros. Hoy es un buen momento para priorizar tus propios gustos y necesidades.
Número del día: 8
Leo (24 julio - 23 agosto)
Se presentan oportunidades de transformación positiva. Atrévete a dar pasos firmes hacia el rumbo que deseas y mantente receptivo a nuevas posibilidades.
Número del día: 5
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Es tiempo de ampliar tu panorama. La energía contenida puede estar frenando tu progreso; libérala y avanza con decisión.
Número del día: 0
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Procura actuar con sensatez. Pensar antes de hablar evitará malentendidos, ya que podrías reaccionar de forma impulsiva.
Número del día: 3
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La jornada puede resultar armoniosa si evitas discusiones innecesarias. Mantén la calma con tus seres cercanos y suaviza tu terquedad.
Número del día: 1
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Busca estabilidad en tu mundo emocional. Proyectar tus conflictos en los demás no te ayudará; equilibra tu interior primero.
Número del día: 10
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aunque sientas cansancio o percibas demoras, no te detengas. La perseverancia será clave, porque se acercan oportunidades importantes.
Número del día: 6
