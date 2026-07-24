Horóscopo diario gratis para hoy 23 de julio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Al parecer tu concepto del amor ha estado equivocado todo este tiempo, no se trata de imponer sino de ceder.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No le des esperanzas a la gente solo porque no te quieres sentir solo. Dañar el corazón de alguien no es lo más razonable.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Entre más se estira el caucho más cede. Cuidado, porque si se rompe el daño será irreparable.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No hay que justificar malas acciones porque estabas buscando tu “bienestar”.
Animal del día: Búho
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tienes que empezar a eliminar la terquedad, no trae nada bueno, solo confusión para tu espíritu,
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Nadie mejor que tú sabe disfrutar la vida, el tema es que eso no llena el vacío emocional que tienes.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Esta semana tienes reencuentros poderosos. Es hora de perdonar y abrazar.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
El universo quiere que aprendas a guardar silencio, tus palabras hoy te pueden meter en serios problemas.
Animal del día: Gato
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estar inconforme está bien, pero esta vez solo estás buscando excusas para salir corriendo de un lugar que no has querido conocer.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Cuando actúas con resultados tu calma reina, sigue así, solo te debe importar lo que has cosechado.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Tu problema de hoy está asociado con el miedo de permanecer en silencio. Habla, tienes que soltar tus cargas.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
¿Y si en vez de estar conciliando entre los demás no buscas la forma de evitar conflictos por tus posturas?
Animal del día: Búho
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