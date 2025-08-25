No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo diario gratis para hoy 25 de agosto del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 25 de agosto del 2025.

Artemisa
25 de agosto de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Te encanta ser el centro de todo, pero no das lo mismo a otros. Vestirse de ego y de falta de humildad es un grave error.

Número del día: 20

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Necesitas claridad emocional. Estar solo te ayudará a ordenarte, pero más allá de eso a reencontrarte.

Número del día: 3

Aries (21 marzo - 20 abril)

No te entiendes ni tú, así que no esperes que los demás actúen como quieres. Estás emocionalmente agitado.

Número del día: 4

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu pareja reclama tu atención. Estás enfocando tu tiempo en todo menos en ella.

Número del día: 0

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu fuerza interior te ayudará a convertir lo negativo en algo liberador. Da el salto.

Número del día: 6

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No toleras órdenes, pero sí das muchas. Baja tu ego y escucha más.

Número del día: 10

Leo (24 julio - 23 agosto)

Quieres controlarlo todo y eso cansa. Deja que la vida te sorprenda y si no pasa, seguro es el karma que te habla.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Si no cuentas lo que sientes, nadie podrá ayudarte. Toma una decisión seria y habla menos.

Número del día: 2

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Habla de lo que tienes pendiente en tu trabajo. Conversar no es discutir, pero seguro saldrá algo bueno.

Número del día: 9

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La ansiedad solo te afecta. Confía, todo va a mejorar, no imagines escenarios tan turbios, no hay necesidad.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El mal humor y la inseguridad te hacen depender de otros. Aprende a respirar, vives con el acelerador a fondo.

Número del día: 14

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aprende del pasado para no repetir errores, quieres cosas diferentes, pero eres la misma persona de hace 10 años.

Número del día: 8

Por Artemisa

