Horóscopo diario gratis para hoy 25 de agosto del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Te encanta ser el centro de todo, pero no das lo mismo a otros. Vestirse de ego y de falta de humildad es un grave error.
Número del día: 20
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Necesitas claridad emocional. Estar solo te ayudará a ordenarte, pero más allá de eso a reencontrarte.
Número del día: 3
Aries (21 marzo - 20 abril)
No te entiendes ni tú, así que no esperes que los demás actúen como quieres. Estás emocionalmente agitado.
Número del día: 4
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tu pareja reclama tu atención. Estás enfocando tu tiempo en todo menos en ella.
Número del día: 0
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tu fuerza interior te ayudará a convertir lo negativo en algo liberador. Da el salto.
Número del día: 6
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No toleras órdenes, pero sí das muchas. Baja tu ego y escucha más.
Número del día: 10
Leo (24 julio - 23 agosto)
Quieres controlarlo todo y eso cansa. Deja que la vida te sorprenda y si no pasa, seguro es el karma que te habla.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Si no cuentas lo que sientes, nadie podrá ayudarte. Toma una decisión seria y habla menos.
Número del día: 2
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Habla de lo que tienes pendiente en tu trabajo. Conversar no es discutir, pero seguro saldrá algo bueno.
Número del día: 9
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La ansiedad solo te afecta. Confía, todo va a mejorar, no imagines escenarios tan turbios, no hay necesidad.
Número del día: 1
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
El mal humor y la inseguridad te hacen depender de otros. Aprende a respirar, vives con el acelerador a fondo.
Número del día: 14
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aprende del pasado para no repetir errores, quieres cosas diferentes, pero eres la misma persona de hace 10 años.
Número del día: 8
