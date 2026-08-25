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Horóscopo diario gratis para hoy 25 de agosto del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 25 de agosto del 2026.

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Artemisa
25 de agosto de 2026 - 04:53 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Esta vez no se trata de decir las palabras correctas sino de actuar, eso hará la diferencia.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No juegues con los sentimientos de la gente, eso no está bien, menos cuando decidiste cerrar ciclos con esas mismas personas.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

¿Quieres atención? No cruces tus límites solo para que la persona que quieres vuelva a conectarse contigo.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Esta semana tendrás la intuición más despierta que nunca, aprovecha ese instante para tomar decisiones.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay que activar todos tus contactos. Es importante que impulses tus sueños, no puedes quedarte siempre en lo mismo.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tus finanzas van a empezar a estabilizarse estos días. Que la lección de este mes te sirva de experiencia para no sentirte agobiado.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es una lástima que tus buenas intenciones con los demás siempre vengan cargadas de interés.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Reorganiza tus pensamientos, está bien hacerlo ahora que vendrá una situación que te hará perder el control.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Pero claro que la amistad puede volverse amor. Solo se trata de ser honestos y dejar de fingir que no pasa nada.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Todo está dado para que se visibilice el esfuerzo de estos últimos meses. No es necesario que te agotes tanto cerrando año.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Si quieres que te amen en libertad, entonces no se la robes a la otra persona por creer todo el tiempo que la vas a perder.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Acepta que esta vez perdiste y que vas a tener que rodearte de quienes realmente te aman para seguir adelante.

Color del día: Café

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Por Artemisa

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