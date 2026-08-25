Horóscopo diario gratis para hoy 25 de agosto del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Esta vez no se trata de decir las palabras correctas sino de actuar, eso hará la diferencia.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No juegues con los sentimientos de la gente, eso no está bien, menos cuando decidiste cerrar ciclos con esas mismas personas.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
¿Quieres atención? No cruces tus límites solo para que la persona que quieres vuelva a conectarse contigo.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Esta semana tendrás la intuición más despierta que nunca, aprovecha ese instante para tomar decisiones.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hay que activar todos tus contactos. Es importante que impulses tus sueños, no puedes quedarte siempre en lo mismo.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tus finanzas van a empezar a estabilizarse estos días. Que la lección de este mes te sirva de experiencia para no sentirte agobiado.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Es una lástima que tus buenas intenciones con los demás siempre vengan cargadas de interés.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Reorganiza tus pensamientos, está bien hacerlo ahora que vendrá una situación que te hará perder el control.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Pero claro que la amistad puede volverse amor. Solo se trata de ser honestos y dejar de fingir que no pasa nada.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Todo está dado para que se visibilice el esfuerzo de estos últimos meses. No es necesario que te agotes tanto cerrando año.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Si quieres que te amen en libertad, entonces no se la robes a la otra persona por creer todo el tiempo que la vas a perder.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Acepta que esta vez perdiste y que vas a tener que rodearte de quienes realmente te aman para seguir adelante.
Color del día: Café
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