Horóscopo diario gratis para hoy 25 de julio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Préstale más atención a alguien de tu familia, parece que el agobio está haciendo que tome malas decisiones.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
¿Quieres retar al destino? Hazlo, pero luego no te quejes si las cosas salen peor de lo que pensabas.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Uno no puede ir por la vida mendigando amor. Acepta que tu relación se acabó.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Aunque todo parece estar bien, es clave que busques cómo desconectarte de la realidad que te tocó vivir meses atrás.
Ángel del día: Rafael
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tu salud sigue en decadencia y aunque estas “preocupado”, siempre hay otras prioridades para ti, cuidado.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Celebra la vida, al máximo, pero ya es hora de ponerle seriedad a tus sentimientos.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Las máscaras siempre terminan cayéndose con el tiempo, el golpe que viene para ti será muy fuerte.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No hay que “tratar” esta vez, hay que hacer de verdad. Corta esa relación por lo sano.
Ángel del día: Adzaquiel
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
En el momento en que solo importas tú y ya no tu pareja, hay que tomar acciones. Quizá el amor se acabó.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Que el tiempo que tomes de descanso te sirva para modificar hábitos y dejar de preocuparte por lo que no puedas controlar.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
La esencia de una persona en especial puede hacer que tu vida cambie. Tienes que cortar el aburrimiento, no te sientes vivo.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Está muy bien que perdones, por tu bien, pero no puede obligar a otros a que lo hagan si no les nace.
Ángel del día: Gabriel
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