Horóscopo diario gratis para hoy 25 de julio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Préstale más atención a alguien de tu familia, parece que el agobio está haciendo que tome malas decisiones.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

¿Quieres retar al destino? Hazlo, pero luego no te quejes si las cosas salen peor de lo que pensabas.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Uno no puede ir por la vida mendigando amor. Acepta que tu relación se acabó.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Aunque todo parece estar bien, es clave que busques cómo desconectarte de la realidad que te tocó vivir meses atrás.

Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu salud sigue en decadencia y aunque estas “preocupado”, siempre hay otras prioridades para ti, cuidado.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Celebra la vida, al máximo, pero ya es hora de ponerle seriedad a tus sentimientos.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Las máscaras siempre terminan cayéndose con el tiempo, el golpe que viene para ti será muy fuerte.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No hay que “tratar” esta vez, hay que hacer de verdad. Corta esa relación por lo sano.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

En el momento en que solo importas tú y ya no tu pareja, hay que tomar acciones. Quizá el amor se acabó.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Que el tiempo que tomes de descanso te sirva para modificar hábitos y dejar de preocuparte por lo que no puedas controlar.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La esencia de una persona en especial puede hacer que tu vida cambie. Tienes que cortar el aburrimiento, no te sientes vivo.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Está muy bien que perdones, por tu bien, pero no puede obligar a otros a que lo hagan si no les nace.

Ángel del día: Gabriel

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