Horóscopo diario gratis para hoy 25 de junio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Sería bueno que aplicaras lo que promueves. Eso de estar alejándote del otro porque no aplaude todas sus ideas es incoherente e inmaduro.

Animal del día: Conejo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Amor propio, piscis, ese debe ser tu propósito finalizando mes. Cuando aprendas a quererte el amor llegará por sí solo.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Vales mucho y eres demasiado importante, así que nadie tiene derecho a pasar por encima de tus nobles sentimientos.

Animal del día: Perro

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Ya eres consciente del error que cometiste, deja de darte látigo si los demás no aceptan tus disculpas. Avanza.

Animal del día: Gato

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Deja de decirle a la gente que estás aislado por trabajo, cuando lo que no quieres es enfrentar tu realidad emocional.

Animal del día: Tigre

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hay gente que sabes que se acerca a ti por conveniencia, no cuentes más de lo que debes, es una buena forma de blindarte.

Animal del día: Zorro

Leo (24 julio - 23 agosto)

¿Por qué esperas que la gente siempre valide lo que haces? Deja de pensar que, cayéndole bien a todos, tendrás más éxito.

Animal del día: Delfín

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy más que nunca debes velar por tu autenticidad y tu esencia. No hay que cambiar para que otros se interesen en ti.

Animal del día: Jirafa

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Deja de incomodar a tu pareja porque no piensa igual que tú. Un poco de empatía no estaría mal. No te estás portando bien.

Animal del día: Culebra

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Normalizaste las heridas que te sigue haciendo tu pareja, no hablo de lo físico, sino de lo emocional. ¿Hasta cuándo lo vas a permitir?

Animal del día: León

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El cansancio empieza a acumularse y tu carácter explota. Ten cuidado con tus relaciones, puedes perderlas por tu grosería.

Animal del día: Pantera

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Culparse por el pasado no hará que algo cambie, ya es hora de sanar y de disfrutar sin tanto peso en la espalda.

Animal del día: Búho

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