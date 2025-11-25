Horóscopo diario gratis para hoy 25 de noviembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No puedes negarte lo que sientes. Hay que ponerle el pecho a las cosas que se avecinan, ya no te engañes más.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Texto Si no te gusta conformarte ¿por qué aceptas lo que no te gusta? Ya es hora de asumir que las cosas no van a cambiar.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hay que pensar que lo que pasó es porque no fuiste sincero. El camino emocional ahora tendrá espinas y te costará.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Aquí no se trata de quién provoque más a quien, estás en una competencia que terminará con tu relación de pareja.

Color del día: Verde

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Aceptar que perdiste es una buena forma de terminar la semana. Ya no insistas con temas emocionales que están basados en mentiras.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La oportunidad de retomar lo que perdiste ya está andando, pero no puedes volver a los mismos comportamientos.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Deja de creer que eres el protagonista de la historia de toda la gente que te rodea. Hay que dejar un poco el ego de lado.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

La semana empieza a estabilizarse luego de descubrir lo que te incomodaba. Ahora debes determinar si quieres seguir igual.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ahora es tu momento de priorizar qué quieres para el futuro. No pierdas de vista los escalones que subes, es hora de creerte el cuento.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Enfócate en tu trabajo. El miedo y la ansiedad deben quedar de lado para poder avanzar. Los chismes, por fuera de la casa.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que sacudir la tristeza, no es justo seguir así. Han sido meses desafiantes, pero es el momento de pensar en ti.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Que no se pierdan tus pasos en recuerdos innecesarios. Te duele, claro, pero ahora mismo el presente es tu salvavidas.

Color del día: Café

