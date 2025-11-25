Horóscopo diario gratis para hoy 25 de noviembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No puedes negarte lo que sientes. Hay que ponerle el pecho a las cosas que se avecinan, ya no te engañes más.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Texto Si no te gusta conformarte ¿por qué aceptas lo que no te gusta? Ya es hora de asumir que las cosas no van a cambiar.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hay que pensar que lo que pasó es porque no fuiste sincero. El camino emocional ahora tendrá espinas y te costará.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Aquí no se trata de quién provoque más a quien, estás en una competencia que terminará con tu relación de pareja.
Color del día: Verde
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Aceptar que perdiste es una buena forma de terminar la semana. Ya no insistas con temas emocionales que están basados en mentiras.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La oportunidad de retomar lo que perdiste ya está andando, pero no puedes volver a los mismos comportamientos.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Deja de creer que eres el protagonista de la historia de toda la gente que te rodea. Hay que dejar un poco el ego de lado.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
La semana empieza a estabilizarse luego de descubrir lo que te incomodaba. Ahora debes determinar si quieres seguir igual.
Color del día: Gris
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Ahora es tu momento de priorizar qué quieres para el futuro. No pierdas de vista los escalones que subes, es hora de creerte el cuento.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Enfócate en tu trabajo. El miedo y la ansiedad deben quedar de lado para poder avanzar. Los chismes, por fuera de la casa.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay que sacudir la tristeza, no es justo seguir así. Han sido meses desafiantes, pero es el momento de pensar en ti.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Que no se pierdan tus pasos en recuerdos innecesarios. Te duele, claro, pero ahora mismo el presente es tu salvavidas.
Color del día: Café
