Horóscopo diario gratis para hoy 27 de febrero del 2026

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Libera la ira acumulada mediante actividad física o algo exigente. Guardarte tanto puede afectar tu mente y tu corazón.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hoy será fundamental actuar con equilibrio y moderación, especialmente en temas sentimentales. Evita los extremos.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Buscarás paz y equilibrio. Estarás muy sensual, con una energía intensa que cautivará a tu pareja. Mantén tu enfoque en atraer lo positivo.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Es momento de controlar tus emociones y actuar con disciplina. No delegues lo que te corresponde; asume tu responsabilidad.

Arcano del día: El colgado

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Permanece atento a las oportunidades. Tu rigidez puede estar complicando más de lo necesario ciertas situaciones.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La diplomacia será clave hoy. Si quieres buenos resultados, piensa antes de hablar y evita presionar tanto a tu familia.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si logras acuerdos en armonía, todo fluirá mejor. No te pongas trabas innecesarias ni generes conflictos sin razón.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Haz una pausa y conversa con esa persona que altera tus emociones. Eso te permitirá avanzar y dejar atrás el pasado.

Arcano del día: La torre

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu mejor herramienta será una comunicación amable y clara con tu pareja. No guardes silencios que luego te afecten.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Quieres avanzar, pero sientes bloqueos externos. A veces una separación es necesaria. Podría darse un cambio positivo en el trabajo.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las responsabilidades y presiones marcarán el día. Sentirás que corres sin avanzar; baja el ritmo y respira.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No te reproches disfrutar. Desconectarte del trabajo y de las cargas emocionales te está dando la calma que necesitabas.

Arcano del día: La templanza

