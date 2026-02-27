Horóscopo diario gratis para hoy 27 de febrero del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Libera la ira acumulada mediante actividad física o algo exigente. Guardarte tanto puede afectar tu mente y tu corazón.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Hoy será fundamental actuar con equilibrio y moderación, especialmente en temas sentimentales. Evita los extremos.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Buscarás paz y equilibrio. Estarás muy sensual, con una energía intensa que cautivará a tu pareja. Mantén tu enfoque en atraer lo positivo.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Es momento de controlar tus emociones y actuar con disciplina. No delegues lo que te corresponde; asume tu responsabilidad.
Arcano del día: El colgado
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Permanece atento a las oportunidades. Tu rigidez puede estar complicando más de lo necesario ciertas situaciones.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La diplomacia será clave hoy. Si quieres buenos resultados, piensa antes de hablar y evita presionar tanto a tu familia.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Si logras acuerdos en armonía, todo fluirá mejor. No te pongas trabas innecesarias ni generes conflictos sin razón.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Haz una pausa y conversa con esa persona que altera tus emociones. Eso te permitirá avanzar y dejar atrás el pasado.
Arcano del día: La torre
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tu mejor herramienta será una comunicación amable y clara con tu pareja. No guardes silencios que luego te afecten.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Quieres avanzar, pero sientes bloqueos externos. A veces una separación es necesaria. Podría darse un cambio positivo en el trabajo.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Las responsabilidades y presiones marcarán el día. Sentirás que corres sin avanzar; baja el ritmo y respira.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No te reproches disfrutar. Desconectarte del trabajo y de las cargas emocionales te está dando la calma que necesitabas.
Arcano del día: La templanza
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.