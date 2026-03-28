Horóscopo diario gratis para hoy 28 de marzo del 2026

Leo: La próxima un cambio en tu vida laboral Foto: Archivo Particular

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Deja de meterte en líos por las personas que quieres. Una cosa es apoyar, otra empezar a crear caos que puedan perjudicar a otros quizá por imprudencia.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay una persona que necesita en este momento tu apoyo, pero más que eso un aterrizaje que le haga entender que de amor nadie se muerte. Tu fortaleza guiará el proceso.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

No supiste ver lo que hay en la otra persona, no te culpes, lo que sucede es que no estás listo para tener una relación afectiva.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hay que aceptar que las personas se van y no hay que obligarlas a que se queden. En este momento solo debes agradecer.

Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay que seguir tu camino, ya se colmó tu paciencia. Esta vez no te van a elegir y debes sanar tu corazón y trabajar en tu libertad emocional.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hace un año seguro hubieras elegido un camino diferente por vestirte de expectativas. Ahora la decepción está sobre la mesa y por eso no avanzas con tu pareja.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

No te desveles por cosas que no puedes controlar. Tu energía debería centrarse en tu proyecto de vida, no es buscar respuestas para preguntas que no valen la pena.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Suelta los miedos que te agobian en este momento. Toma esto que está pasando como lección para mejorar tu relación contigo mismo. No te castigues sin motivo.

Ángel del día: Gabriel

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El amor es libertad, carnaval, baile. Deja de pensar que son reclamos, reproches y culpas. Disfruta este momento.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Cada vez estás más fuerte emocionalmente. No te culpes si una ruptura de amistad todavía duele, el mismo tiempo se encarga de tomar acciones para tu bienestar.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No pienses en el tiempo que perdiste, tu vida cambió, sí, pero no se trata de perder sino de fortalecer tus emociones poniéndole un límite a los demás.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si decidiste irte de la vida de alguien, ¿para qué sigues alimentado sus emociones? Los engaños solo traen conflictos, y los que están asociados al corazón, solo dolor. No hagas más eso.

Ángel del día: Uriel

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