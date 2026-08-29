Horóscopo diario gratis para hoy 29 de agosto del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Se cierra este fin de semana ese tema que tenías pendiente. Al fin volverás a experimentar tranquilidad.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Parece que últimamente solo te vistes de irresponsabilidad en todos los sentidos. Cuidado, las cosas pueden desbordarse.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es probable que hoy te encuentres con una realidad que no quieres. Alguien del pasado reaparecerá para hacerte evaluar tu vida amorosa.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hay una noticia que hará que cambie la percepción que tienes de alguien especial. Prepárate para una decepción.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

¿Qué significa ser feliz para ti? Responde honestamente sin juzgarte por las decisiones de los últimos meses.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Está bien que cambies algunos pensamientos que dirigieron tu vida. Solo te pido que lo hagas desde la conciencia, no desde la emoción.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es feo decirlo, pero sí, el dinero puede ser una razón para que tu relación de pareja cambie o se acabe.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hay que identificar patrones emocionales que no te dejan tener una pareja estable. Solo así podrás escribir otra historia.

Ángel del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El descanso hoy es prioritario, por favor ponte límites, ya basta de querer hacer todo a la vez.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Siempre sabes cómo resolver las cosas que te mueven el piso, solo que esta vez tienes que sanar tus sentimientos con alguien de tu familia.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Al final del día podrás respirar por romper lazos que solo te generaban dolor y preocupación. Recuerda que tú siempre eres lo primero.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Escucha lo que los demás tienen que decirte de alguien cercano a ti, seguro hay una persona que necesita de tu sabiduría para no errar.

Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.