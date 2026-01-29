Horóscopo diario gratis para hoy 29 de enero del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Actuar con sensatez te traerá bienestar y aprendizaje. Controla tus reacciones para no lamentarte después.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Escuchar a quienes tienen más experiencia te ayudará a no tomar decisiones definitivas guiado solo por emociones pasajeras.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Es momento de dejar atrás lo que ya no aporta y abrir espacio a nuevas etapas que impulsen tu crecimiento.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Algo inesperado puede descolocarte, pero conservar la serenidad será clave para enfrentar los sacudones que trae el día.
Animal del día: Búho
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
La frustración aparece porque postergaste decisiones importantes. Asumir tu responsabilidad te ayudará a recuperar el equilibrio.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
El sarcasmo y los reproches no te favorecerán hoy; recuerda que lo proyectado suele volver multiplicado.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
El tiempo apremia y es urgente elegir con claridad. Detente, respira y pon en primer lugar lo que sientes.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
La inconformidad contigo mismo te está limitando. Busca estímulos nuevos y atrévete a salir de lo conocido.
Animal del día: Gato
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Aunque la espera se haga larga, tu constancia dará frutos. Esa información que anhelas llegará y te traerá alivio.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Aléjate de los conflictos, ya que reaccionar impulsivamente puede dejar huellas emocionales difíciles de reparar.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Los cambios generan confusión, pero no son motivo para precipitarte. Todo necesita su propio ritmo.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
La inseguridad en la relación puede generar tensión innecesaria. Conversar con calma evitará rupturas mayores.
Animal del día: Búho
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.