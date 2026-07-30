Horóscopo diario gratis para hoy 29 de julio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Las soluciones tienen que ser prácticas con tu pareja. Quieres resultados, pero lanzas a diario piedras para impedirlas.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

¿Para qué quieres hacer ese viaje? Entiende que eso que te causó emoción en un momento ahora solo traerá tristeza y decepción.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si no quieres regresar, no lo hagas. No busques excusas para volver al caos que parece gustarte.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Alejarte no va a hacer que tu pareja cambie su forma de pensar después de lo que hiciste la semana pasada. Tienes que enfrentar.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

¿Cuántos años tienes? ¿En qué momento decidiste que quieres vivir la vida de forma aburrida y sin emoción?

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Lo de anoche se quedó en anoche. Deja de estar tentando al destino con tu afán de despertar pasiones.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

No puedes ser amigo de una persona que te dio todo en el amor y fallaste. No puedes borrar lo que hiciste sentir.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Necesitas con urgencia el consejo de esa persona que te aterriza para que dejes de hacerte zancadilla en el amor.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hoy es el momento de levantar la mano y pedir en el trabajo eso que tanto anhelas. La respuesta será esa que estabas esperando.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Descansa, para y analiza si ha valido la pena sufrir por alguien que solo te usó para su conveniencia.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La soledad sienta bien en ocasiones, disfruta este momento, para ser feliz no hay que caminar con alguien de la mano.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Puede que el tiempo te parezca cruel a veces, pero en esta ocasión será tu aliado, y la luz volverá a reinar en tu hogar.

Palabra del día: Comunicación

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