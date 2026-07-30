Horóscopo diario gratis para hoy 29 de julio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Las soluciones tienen que ser prácticas con tu pareja. Quieres resultados, pero lanzas a diario piedras para impedirlas.
Palabra del día: Calma
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
¿Para qué quieres hacer ese viaje? Entiende que eso que te causó emoción en un momento ahora solo traerá tristeza y decepción.
Palabra del día: Reflexión
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si no quieres regresar, no lo hagas. No busques excusas para volver al caos que parece gustarte.
Palabra del día: Poder
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Alejarte no va a hacer que tu pareja cambie su forma de pensar después de lo que hiciste la semana pasada. Tienes que enfrentar.
Palabra del día: Estabilidad
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
¿Cuántos años tienes? ¿En qué momento decidiste que quieres vivir la vida de forma aburrida y sin emoción?
Palabra del día: Confianza
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Lo de anoche se quedó en anoche. Deja de estar tentando al destino con tu afán de despertar pasiones.
Palabra del día: Cambio
Leo (24 julio - 23 agosto)
No puedes ser amigo de una persona que te dio todo en el amor y fallaste. No puedes borrar lo que hiciste sentir.
Palabra del día: Fuerza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Necesitas con urgencia el consejo de esa persona que te aterriza para que dejes de hacerte zancadilla en el amor.
Palabra del día: Convencimiento
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Hoy es el momento de levantar la mano y pedir en el trabajo eso que tanto anhelas. La respuesta será esa que estabas esperando.
Palabra del día: Sabiduría
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Descansa, para y analiza si ha valido la pena sufrir por alguien que solo te usó para su conveniencia.
Palabra del día: Paciencia
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
La soledad sienta bien en ocasiones, disfruta este momento, para ser feliz no hay que caminar con alguien de la mano.
Palabra del día: Actúa
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Puede que el tiempo te parezca cruel a veces, pero en esta ocasión será tu aliado, y la luz volverá a reinar en tu hogar.
Palabra del día: Comunicación
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