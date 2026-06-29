Horóscopo diario gratis para hoy 29 de junio del 2026

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Piensa qué es lo que realmente mereces, tu cabeza lo sabe mejor que tu corazón. Ya no es tiempo de remar.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Disfruta tu nueva libertad sin pensar en el qué dirán, te estás reencontrando con tu espíritu aventurero y soñador, de nuevo.
Número del día: 14
Aries (21 marzo - 20 abril)
Piensa qué es lo que realmente mereces, tu cabeza lo sabe mejor que tu corazón. Ya no es tiempo de remar.
Número del día: 0
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tantas cosas por agradecerle al universo y tu quejándote porque te quitó un mal amor del camino.
Número del día: 8
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hay relaciones que “terminaste” y te siguen robando paz. No puedes seguir vistiéndote de ansiedad por lo que no pudo ser.
Número del día: 19
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Hay que aprovechar la luz que está llegando a tu mes para empezar desde cero. El límite siempre es el cielo.
Número del día: 5
Leo (24 julio - 23 agosto)
Deja la nostalgia de haber perdido a alguien y busca a esa persona especial. Te aseguro que te espera con los brazos abiertos para sanar juntos.Número del día: 3
Número del día: 3
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Quieres un mundo sincero siempre, pero tú no contribuyes a sembrarlo. Jugar a que nada te afecta es muy equivocado porque ya le metiste el corazón.
Número del día: 15
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tienes que ser más seguro y agradecido, especialmente con tu trabajo. No creas que siempre vas a tener buena suerte con todo.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Debes reconciliarte con aquellos espacios que te han cargado energéticamente, un voto de fe para limpiar tu alma y tu dolor vendría muy bien.
Número del día: 1
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay que fortalecer tu intimidad en pareja. Los días están apagando eso que te enamoró y te emocionó hace unos años.
Número del día: 8
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
También está bien aceptar que te equivocaste escogiendo a tu pareja, eso no está mal, pero no te quedes a su lado por lástima, eso no es justo.
Número del día: 10
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