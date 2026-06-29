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Horóscopo diario gratis para hoy 29 de junio del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 29 de junio del 2026.

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Artemisa
29 de junio de 2026 - 02:38 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Piensa qué es lo que realmente mereces, tu cabeza lo sabe mejor que tu corazón. Ya no es tiempo de remar.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Disfruta tu nueva libertad sin pensar en el qué dirán, te estás reencontrando con tu espíritu aventurero y soñador, de nuevo.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Piensa qué es lo que realmente mereces, tu cabeza lo sabe mejor que tu corazón. Ya no es tiempo de remar.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tantas cosas por agradecerle al universo y tu quejándote porque te quitó un mal amor del camino.

Número del día: 8

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay relaciones que “terminaste” y te siguen robando paz. No puedes seguir vistiéndote de ansiedad por lo que no pudo ser.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hay que aprovechar la luz que está llegando a tu mes para empezar desde cero. El límite siempre es el cielo.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

Deja la nostalgia de haber perdido a alguien y busca a esa persona especial. Te aseguro que te espera con los brazos abiertos para sanar juntos.Número del día: 3

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Quieres un mundo sincero siempre, pero tú no contribuyes a sembrarlo. Jugar a que nada te afecta es muy equivocado porque ya le metiste el corazón.

Número del día: 15

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tienes que ser más seguro y agradecido, especialmente con tu trabajo. No creas que siempre vas a tener buena suerte con todo.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Debes reconciliarte con aquellos espacios que te han cargado energéticamente, un voto de fe para limpiar tu alma y tu dolor vendría muy bien.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que fortalecer tu intimidad en pareja. Los días están apagando eso que te enamoró y te emocionó hace unos años.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

También está bien aceptar que te equivocaste escogiendo a tu pareja, eso no está mal, pero no te quedes a su lado por lástima, eso no es justo.

Número del día: 10

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Por Artemisa

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