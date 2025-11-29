Horóscopo diario gratis para hoy 29 de noviembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
La monotonía sexual está de vuelta. Trabaja en dejar lo laboral afuera y en enfocarte en tu pareja, te necesita más que nunca.
Ángel del día: 2
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
¿Ahora sí y antes no? La respuesta la tienes en la convivencia con tu pareja. Siempre hay algo que te “aburre”, ya no más.
Ángel del día: 14
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tantas cosas que pasan a tu alrededor y no aprendes. La infidelidad no solo está en el hecho, también está en el pensamiento.
Ángel del día: 0
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No está de más que a veces le recuerdes a la gente lo que vales. Nadie tiene el derecho de pasar por encima de ti.
Ángel del día: 8
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Nadie te quita tu experticia a la hora de dar consejos, sin embargo, deberías analizar más lo que estás haciendo dañando toda tu relación afectiva.
Ángel del día: 19
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Hay que bajarle un poco al drama que cargas hace dos años. Ya estuvo bueno de llorar sobre lo que no te pertenece.
Ángel del día: 5
Leo (24 julio - 23 agosto)
Vives de apariencias y lo sabes. Estás a punto de explotar emocionalmente y no haces nada para liberarte. El caos viene en camino.
Ángel del día: 3
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No está bien que tengas que recurrir a tu pasado para provocarte emociones. Ya sabes que sí no exteriorizas tu mal carácter termina apareciendo.
Ángel del día: 15
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
¿Qué es mejor, manifestar que te afecta algo o ignorarlo? Respóndete y actúa desde la sinceridad, no desde el dolor.
Ángel del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Siempre hay oportunidades para demostrar tus nobles sentimientos. Pero si alguien solo te aleja, no presiones emocionalidades.
Ángel del día: 1
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
No eres tan fuerte como pareces. Doblegarse también está bien siempre y cuando la gente no abuse.
Ángel del día: 8
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No busques culpables en la situación que provocaste. Pusiste trampas, tú mismo caíste y ahora debes decir la verdad.
Ángel del día: 10
