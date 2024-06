Horóscopo diario gratis para hoy 3 de junio del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

No están nada bien lo que te estás haciendo. No escapes de la realidad, asume las cosas como vienen y no corras contra la corriente. Número del día: 4

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

EL tiempo que perdiste no podrás recuperarlo, se trata de que entiendas las lecciones que te está dando la vida. No todo puede ser como quieres. Número del día: 10.

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

No intentes salvar lo que ya está roto. Hace rato no sientes lo mismo, y eso está haciendo que vivas una mentira diaria. ¿Cuándo vas a actuar? Número del día: 13

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Los celos hicieron de las suyas. Mostrarte tan abierto con tus relaciones con otros, solo genera desconfianza y dudas. Eres víctima de tu propio invento. Número del día: 8

Leo

24 de julio a 23 de agosto

¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ti? Deja de cargar cruces de tu familia, tienes que ser un poco egoísta con los demás y pensar en ti. Número del día: 5

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

La energía también es liberadora. Regala tus miedos al universo y permite que este actúe en concordancia con todo aquello que siente tu corazón. Número del día: 0

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Es posible que tengas algunos problemas relacionados con manías, actitudes e ideas que tienes que te están haciendo ir por el camino equivocado con tu entorno.

Número del día: 3

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Trata de evitar caer en cualquier emoción o sentimiento que se perciba como “ganas” de poseer todo y a todos, porque te puedes equivocar y tener varias crisis de estrés.

Número del día: 1

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Expresar los sentimientos de forma negativa solamente produce desequilibrios. Piensa un poco en la manera en la que tratas a las personas cercanas a ti. Número del día: 10

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Por fin te sientes en total plenitud. Aprovecha este soplo de vida para cortar relaciones tóxicas que impiden tu crecimiento personal y profesional. ¡Fuera envidias!

Número del día: 6

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Escucha con atención a tu pareja, permítele hablar y decirte cómo se siente contigo, pero a la vez, trata de hablar con sinceridad de tus expectativas y lo que esperas de ella.

Número del día: 8

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Sales de una crisis para meterte en otra. Deberías evitar actuar por impulsos, porque esto, sin duda, te llevará a cometer errores que no tendrán reversa.

Número del día: 3

