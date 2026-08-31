Horóscopo diario gratis para hoy 31 de agosto del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿Realmente han cambiado las dinámicas en tu pareja? ¿Sirvió la dosis de honestidad o más bien creó un vacío más grande entre los dos?

Número del día: Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Basta de fingir, no estás bien, te sientes solo y todo lo que hiciste hace unos meses, solo te demuestra que el problema no es nadie, eres tú.

Número del día: Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya es hora de cerrar ese capítulo amoroso que intentas revivir a toda costa. Ya fue suficiente de lágrimas.

Número del día: Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Ya te vas dando cuenta de cómo la imagen de alguien que quieres se ha venido cayendo por sus opiniones ofensivas.

Número del día: Número del día: 1

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si estás esperando respuestas de un viejo amor, te quedarás con más dudas que certezas porque no aparecerá de nuevo.

Número del día: Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Claro que puedes exigir y esperar recibir lo mismo que das. No eres menos que nadie. Que eso no se te olvide.

Número del día: Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Llevas demasiado tiempo engañando a tu corazón haciéndole pensar. Recuerda que estás en esa relación por interés.

Número del día: Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Si alguien te confiesa sus miedos, no uses esa información para perjudicarlo, eso no está bien.

Número del día: Número del día: 3

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hay cambios laborales que por fin te van a dar estabilidad y tranquilidad. No quedarte en silencio fue la mejor estrategia.

Número del día: Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Sigues escalando laboralmente y por tu buen desempeño, la vida traerá consigo una nueva oportunidad que debes pensar muy bien.

Número del día: Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las conversaciones con tu familia estarán a la orden del día, así que este es tu momento para manifestar tu inconformidad.

Número del día: Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Así lo que vaya a salir de tu boca duela, debes decirlo, más si es alguien de tu familia. Es bueno aterrizar a la gente de vez en cuando.

Número del día: Número del día: 20

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