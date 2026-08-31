Horóscopo diario gratis para hoy 31 de agosto del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
¿Realmente han cambiado las dinámicas en tu pareja? ¿Sirvió la dosis de honestidad o más bien creó un vacío más grande entre los dos?
Número del día: Número del día: 0
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Basta de fingir, no estás bien, te sientes solo y todo lo que hiciste hace unos meses, solo te demuestra que el problema no es nadie, eres tú.
Número del día: Número del día: 9
Aries (21 marzo - 20 abril)
Ya es hora de cerrar ese capítulo amoroso que intentas revivir a toda costa. Ya fue suficiente de lágrimas.
Número del día: Número del día: 12
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Ya te vas dando cuenta de cómo la imagen de alguien que quieres se ha venido cayendo por sus opiniones ofensivas.
Número del día: Número del día: 1
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Si estás esperando respuestas de un viejo amor, te quedarás con más dudas que certezas porque no aparecerá de nuevo.
Número del día: Número del día: 4
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Claro que puedes exigir y esperar recibir lo mismo que das. No eres menos que nadie. Que eso no se te olvide.
Número del día: Número del día: 9
Leo (24 julio - 23 agosto)
Llevas demasiado tiempo engañando a tu corazón haciéndole pensar. Recuerda que estás en esa relación por interés.
Número del día: Número del día: 15
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Si alguien te confiesa sus miedos, no uses esa información para perjudicarlo, eso no está bien.
Número del día: Número del día: 3
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Hay cambios laborales que por fin te van a dar estabilidad y tranquilidad. No quedarte en silencio fue la mejor estrategia.
Número del día: Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Sigues escalando laboralmente y por tu buen desempeño, la vida traerá consigo una nueva oportunidad que debes pensar muy bien.
Número del día: Número del día: 8
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Las conversaciones con tu familia estarán a la orden del día, así que este es tu momento para manifestar tu inconformidad.
Número del día: Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Así lo que vaya a salir de tu boca duela, debes decirlo, más si es alguien de tu familia. Es bueno aterrizar a la gente de vez en cuando.
Número del día: Número del día: 20
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.