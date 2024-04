Horóscopo diario gratis para hoy 5 de abril del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Si se te está complicando el proceso es para que tengas dos lecturas, la primera es que no te conviene y la segunda es porque se está creando algo más bueno, deja a un lado el aburrimiento y espera. Arcano del día: la muerte

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Una situación se comienza a ver oscura cuando decides amarrarla con lazos negativos. Si te desesperas nada va a fluir y por el contrario te traerá más problemas de los que piensas.

. Arcano del día: la torre

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Esto que te está pasando no es una casualidad, esta experiencia te está enseñando algo que no quieres reconocer. No cierras ciclos y por eso es por lo que la vida se te empieza a complicar. Deja quieto el pasado. Arcano del día: la luna

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Tú actitud también traza una ruta para que los demás actúen contigo. No te sorprendas si encuentras desinterés o incluso situaciones donde seas ignorado. Últimamente no te portaste bien con los que te rodean. Arcano del día: la rueda de la suerte

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Primero debes hacer sacrificios antes de tener los lujos que tanto soñaste. No todo está a la vuelta de la esquina, un poco de empatía con lo que haces te mostrará más agradecido y humilde.

Arcano del día: el colgado

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

No se trata de que en este momento el mundo entero se aparte de ti, lo que está pasando es que no sabes hacia dónde vas. Querido virgo, entraste de nuevo en una fase oscura donde nada te funcionará. Arcano del día: el diablo

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Cuando saldas de esta tormenta laboral, no será la misma persona. En eso consiste vivir y arriesgarse, no proyectes pensamientos negativos, actúa con positivismo para obtener resultados diferentes.

Arcano del día: el sol

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Ama las limitaciones porque estás te permitirán enfocarte e inspirarte. Un poco de desorden es bueno para sacudirte y empezar a trabajar en otras cosas que te gusten. Arcano del día: el sumo sacerdote

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Alégrate por los triunfos de los demás, no te conviertas en un obstáculo de egoísmo. A veces se te olvida que tuviste que atravesar aguas turbulentas para llegar a dónde estás hoy.

Arcano del día: el sumo sacerdote

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Préstale mucha atención a las falsas ilusiones porque le pueden dar paso a emociones reales. Después no te vayas a arrepentir cuando ya estés metido de cabeza en lo que tú mismo creaste.

Arcano del día: la muerte

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Que el miedo no se convierte en tu preocupación eterna. Más bien dale paso a la resiliencia y a la lucha, no naciste para ser perfecto, sino para ser tú mismo. Arcano del día: el sol

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Si alguien del pasado decide volver no le abras la puerta. Recuerda por qué esa persona no encajaba en tu futuro o ¿acaso estás pensando en volver a sufrir por quien no te quiere?

Arcano del día: el colgado

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.