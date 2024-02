Horóscopo diario gratis para hoy 5 de febrero del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Es el momento de ayudar a las personas que te tendieron su mano hace un tiempo. Esta vez no se trata de ti, sino de que los demás puedan salir adelante con sus miedos e inseguridades.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Últimamente estás confundido, prevenido, perdido y en las nubes, Piscis. Deberías tratar de ser más realista y de afrontarlos cambios que decidiste con madurez. Número del día: 14

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Hoy podrías tener muchos conflictos con las personas que de alguna manera representen cierta autoridad sobre ti. Si sientes que esas personas no se comunican bien contigo, levanta la mano. Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

En el plano de las relaciones de pareja, es posible que encuentres a la persona que tanto buscaste. Abre tu corazón, no te llenes de juicios y deja que las cosas avancen en tu beneficio.

. Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

¿Por qué no escuchas lo que te dicen?, parece que te empeñas siempre en llevar la contraria porque no quieres aceptar tus errores, ni que actuaste mal. El camino que estás recorriendo no es el indicado. Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

No te quejarás de este día, no tienes motivos para hacerlo, así que deja de estar buscando problemas donde no los hay. Deberías analizar la razón por la que te gusta tanto el conflicto.

Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

La atención y la prudencia serán las mejores aliadas con las que podrás contar hoy. Si algo se desequilibra a tu alrededor, observa, calla y luego si toma acciones. Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Tus emociones ya estarán más equilibradas. Recuerda que llorar sana el alma, que estar triste está bien, y que solo tú eres el dueño de tus sentimientos. Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Viene un crecimiento profesional importante. A veces temes hablar, la buena noticia es que el universo pondrá sobre tu mesa un proyecto interesante que te liberará de cargas que no te permiten avanzar. Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Las aguas volverán a su cauce poco a poco. Tus relaciones serán mucho más equilibradas y por fin la confianza contigo mismo mejorará. Estás sanando, ya sabes qué es lo que no quieres, así las cosas, estarás atrayendo muchos cambios. Número del día: 1

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Tal vez se den hoy circunstancias poco favorables para ti. Los impulsos llegarán para hacer de las suyas, pero no puedes caer en provocaciones. Esta prueba contigo tienes que superarla para cerrar ciclos. Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Te espera un día de determinaciones y decisiones que no puedes aplazar más. Basta de ponerle arandelas a las cosas, todo debe hablarse como es, desde la razón, y por favor, sin tantas complicaciones.

Número del día: 10

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.