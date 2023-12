Horóscopo diario gratis para hoy 7 de diciembre del 2023

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Hoy es un buen día para decir y expresar tus sentimientos. La gente a veces espera que lo hagas no porque lo necesiten, sino porque recibir también está permitido.

Animal del día: Ratón

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Necesitas vencer tu mal carácter y expresar con palabras lo que hay en tu corazón, deja el drama a un lado, así no vas a conseguir respuestas. Animal del día: Serpiente

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Estarás muy satisfecho con lo que hagas hoy. Por fin estás explorando un momento de armonía y plenitud que no creías posible alcanzar. Animal del día: Tigre

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Está bien que respondas con todo, pero bájale a las revoluciones. Si no te pones un freno vas a terminar haciendo de todo sin ningún resultado.

Animal del día: Perro

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La comunicación será tu aliada en este día. Cada palabra se va a convertir en un trampolín para lograr los sueños que quieres alcanzar. Animal del día: Pulpo

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Activa tu relación y explora fantasías. Pon tu imaginación a volar y conéctate con tu pareja de nuevo. Recuerda que eres un signo muy creativo. Animal del día: Gallo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Nada más retador que cambiar lo que sabes que está mal. Estás perdiendo tu esencia por complacer a los demás. No te pierdas en el camino, todo va a estar bien.

Animal del día: Elefante

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Busca salidas, no te quedes en el problema. Si no logras ver más allá de lo que está pasando, no podrás avanzar. Estás entrando en una crisis innecesaria.

Animal del día: Culebra

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Si las personas no quieren dejarte solo es por algo. Cuando te ensimismas solo ves oscuridad, déjate ayudar. A veces eres demasiado testarudo, no puedes con todo.

Animal del día: León

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Tu intuición hoy estará muy desarrollada, esto puede traerte problemas si no sabes manejar con sabiduría la información que tienes. Animal del día: Jirafa

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

No necesitas viajar ni moverte de tu sitio actual, porque aquí o allá igual tendrás que actuar. Más bien despeja tu mente, ella si necesita un momento de transformación.

Animal del día: Pájaro

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

No tienes claro lo que quieres y tampoco te importa descubrirlo. Este momento de “tranquilidad” aparente, trae consigo un movimiento energético inesperado.

Animal del día: Foca

