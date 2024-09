Horóscopo diario gratis para hoy 9 de septiembre del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Empieza la semana apelando a la paz mental. No expongas tanto tus sentimientos y te darás cuenta de que eres capaz de curar tus heridas sin tanto ruido. Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Deja de limpiar el desorden de los demás y enfócate en el tuyo. Ya es bueno que te priorices y que tus decisiones vayan de la mano con lo que siempre has querido.

Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

De ilusiones no se vive, ya es el momento de ponerte serio con tu pareja y tomar acciones para detenerse o para avanzar. No es posible que todavía no tengan nada definido.

Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Hay que poner más atención en la vida, estás tan distraído que decidiste basar tus decisiones en excusas que no tienen sentido. ¿Qué pasa dentro de ti?

Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

La única misión que tienes hoy es respirar para no cometer ningún error. Estás muy visceral y no es conveniente que digas nada hasta que te sientas sereno.

Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Celebra que los días están empezando a componerse y no insultes tanto al universo. Eres privilegiado y no te das cuenta de ellos por solo ver obstáculos y no oportunidades.

Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Hay un ruido que no logras controlar en tu cabeza y eso te está llevando al abismo emocional. Cuidado, a veces es mejor alejarse un poco para analizar y no reaccionar por impulso. Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Te está rodeando mucha envidia, así que procura que el silencio sea tu vehículo de sabiduría para que nadie te minimice. La mejor forma de reaccionas es ignorando.

Número del día: 7

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

La gente te está viendo, y eso significa que te estás responsabilizando de lo que haces. Tu ingenio esta vez marcará la ruta de lo que te va a ir definiendo.

Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

No te quedes con las ganas y actúa. Esta vez es el todo por el todo, así que el futuro espera que hagas y no que las cosas y las emociones se queden en planes.

Número del día: 10

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Escuchar consejos de los demás está bien, pero al final quien actúa eres tú. Evoluciona y no te quedes en opiniones, escúchate y sé feliz por ti no por los demás.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Manifestar es una palabra que no puedes olvidar, la razón, sencilla: las cosas no llegan por sí solas, hay que creer para atraer y pensar para actuar y disfrutar.

Número del día: 14

