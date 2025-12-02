Horóscopo para hoy 02 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No te aferres; busca calma para avanzar hacia tus metas. Si estás pasando por un mal momento, busca una red de apoyo para facilitar el día a día.
Color del día: Beige.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Superaste una crisis. Sigue adelante y acepta que no todo será a tu modo. Debes asumir tus responsabilidades. Cree más en tus capacidades.
Color del día: Naranja.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Fue solo un desborde emocional. Recuperarás la luz si tomas tus propias riendas. Ten fuerza de voluntad frente a tus debilidades.
Color del día: Morado.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Deja de insistir por quienes no te valoran. Cuida tu energía. Recuerda que, es mejor irse y hacer falta que, estar y no significar nada.
Color del día: Negro.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tus miedos vienen del pasado. Permite que otros se acerquen. No te cierres a nuevas oportunidades pese a los obstáculos del día a día.
Color del día: Azul.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Estás con la persona equivocada; aléjate si no te gusta lo que ves. Tomas decisiones desde la razón y no desde la emoción. Busca la tranquilidad.
Color del día: Rojo.
Leo (24 julio - 23 agosto)
No temas, el amor adecuado llegará cuando dejes de presionarte. No buscas algo que el universo no tiene para ti, sé paciente y organiza tus objetivos.
Color del día: Verde.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Sana por ti mismo; no esperes que otros lo hagan por ti. Tómate tu tiempo para perdonar y sanar a quienes te causaron tanto dolor.
Color del día: Rosado.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Haz una pausa para reconectarte contigo y priorizarte. No desesperes, sé analítico, cautelozo y amable con quienes te rodean. Inicia una nueva etapa.
Color del día: Gris.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Lo que se aleja ya no hace falta; no regreses al pasado. Vive y disfruta del presente. ¿Qué tienes que perder? Sé prudente con tus palabras y acciones.
Color del día: Café.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Aléjate de lo que agote tu paz y limite tu libertad. Debes tomar decisiones que transformen tu vida de manera positiva. Busca la felicidad. .
Color del día: Blanco.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Busca gente que te sume; no cargues a nadie, eso te genera estancamiento. Debes ser un poco más analítico para lograr el éxito.
Color del día: Fucsia.
