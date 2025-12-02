Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 02 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 02 de diciembre del 2025.

Artemisa
02 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No te aferres; busca calma para avanzar hacia tus metas. Si estás pasando por un mal momento, busca una red de apoyo para facilitar el día a día.

Color del día: Beige.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Superaste una crisis. Sigue adelante y acepta que no todo será a tu modo. Debes asumir tus responsabilidades. Cree más en tus capacidades.

Color del día: Naranja.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Fue solo un desborde emocional. Recuperarás la luz si tomas tus propias riendas. Ten fuerza de voluntad frente a tus debilidades.

Color del día: Morado.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja de insistir por quienes no te valoran. Cuida tu energía. Recuerda que, es mejor irse y hacer falta que, estar y no significar nada.

Color del día: Negro.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tus miedos vienen del pasado. Permite que otros se acerquen. No te cierres a nuevas oportunidades pese a los obstáculos del día a día.

Color del día: Azul.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Estás con la persona equivocada; aléjate si no te gusta lo que ves. Tomas decisiones desde la razón y no desde la emoción. Busca la tranquilidad.

Color del día: Rojo.

Leo (24 julio - 23 agosto)

No temas, el amor adecuado llegará cuando dejes de presionarte. No buscas algo que el universo no tiene para ti, sé paciente y organiza tus objetivos.

Color del día: Verde.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Sana por ti mismo; no esperes que otros lo hagan por ti. Tómate tu tiempo para perdonar y sanar a quienes te causaron tanto dolor.

Color del día: Rosado.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Haz una pausa para reconectarte contigo y priorizarte. No desesperes, sé analítico, cautelozo y amable con quienes te rodean. Inicia una nueva etapa.

Color del día: Gris.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Lo que se aleja ya no hace falta; no regreses al pasado. Vive y disfruta del presente. ¿Qué tienes que perder? Sé prudente con tus palabras y acciones.

Color del día: Café.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Aléjate de lo que agote tu paz y limite tu libertad. Debes tomar decisiones que transformen tu vida de manera positiva. Busca la felicidad. .

Color del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Busca gente que te sume; no cargues a nadie, eso te genera estancamiento. Debes ser un poco más analítico para lograr el éxito.

Color del día: Fucsia.

Por Artemisa

